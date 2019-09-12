Происшествия

За сутки на Донбассе погибли два бойца ВСУ

В среду, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела погибли двое военнослужащих ВСУ, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщили в штабе спецоперации.

«Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Как сообщили в штабе, обстоятельства трагедии выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

Отметим, 11 сентября российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных калибров вооружения. Кроме того, обстрелы велись из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Под огонь попали украинские позиции в районе Богдановки, Невельского, Новогнатовки, Авдеевки, Песок, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Пищевика, Павлополя, Зайцево, Луганского, Новолуганского и Новгородского.

Напомним, во вторник, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб старший солдат Юрий Бурдейный, уроженец Черкасской области. 5 сентября в зоне ООС было двое погибших украинских военных.

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