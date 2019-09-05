На Донбассе погиб боец полка "Азов": названо имя героя

Происшествия

В среду, 4 сентября, в районе Светлодарской дуги на Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий полка «Азов» Эдуард Шахов («Шах»). На днях в районе поселка Водяное (Донецкая область) в результате смертельного пулевого ранения погиб Андрей Проценко.

Шахов получил ранение несовместимое с жизнью. Об этом говорится на официальной странице подразделения «Азов».

Боец родом из Херсонской области, но большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в оккупированном Донецке. Ему было всего 26 лет.

В «Азове» Шах служил с лета 2015 года по третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. В своем подразделении был командиром отделения, также занимал должность парамедика.

Погибший был добросовестным и способным воином, очень общительным и искренним парнем. В «Азов» пошел служить по зову сердца, чтобы освободить Украину от оккупантов.

«Полк „Азов“ выражает слова глубоких соболезнований семье и друзьям Эдуарда Шахова. За гибель нашего собрата Шаха противнику будет заплачено во сто крат. Обещаем: украинский флаг обязательно будет развеваться над родным для павшего азовца Донецком и другими городами, которые сегодня находятся в плену врага», — написали побратимы погибшего.

Отметим, в течение прошедших суток российские наемники 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных калибров вооружения, а также из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, полк «Азов» вернулся в зону проведения Операции объединенных сил в конце января 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 29 августа в районе Горловки (Донецкая область) военнослужащие полка Нацгвардии «Азов» в ответ на провокации со стороны боевиков в коротком бою уничтожили 4 российских наемников и одного тяжело раненного взяли в плен.

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