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Под Авдеевкой погиб боец ВСУ из Черкасской области: названо имя героя
Во вторник, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб старший солдат Юрий Бурдейный, уроженец Черкасской области. Об этом в Facebook сообщил губернатор Черкащины Игорь Шевченко.
Погиб боец в районе Авдеевки (Донецкая область), ему был 21 год, служил Бурдейный старшим разведчиком-оператором разведывательной роты.
Отметим, 10 сентября по всей линии соприкосновения враг нарушил режим перемирия 19 раз, в двух случаях применив запрещенное оружие, выпустив девять мин 82-го калибра.
В частности, вражеский огонь трижды фиксировался на подступах к Авдеевке.
В результате обстрелов, кроме погибшего, четверо украинских защитников получили ранения и еще двое — боевые травмы.
Напомним, 5 сентября на Донбассе погиб украинский военный. Днем ранее в районе Светлодарской дуги от пули снайпера погиб военнослужащий полка «Азов» Эдуард Шахов.
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