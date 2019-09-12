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Геращенко вызвали в Регламентный комитет из-за сравнения "Слуги народа" с "зелеными человечками": сеть в гневе
Народного депутата от «Европейской солидарности» Ирину Геращенко пригласили на заседание Регламентного комитета по поводу ее якобы некорректных высказываний с трибуны Рады, когда трибуну впервые заблокировали. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook, отметив, что выступала «эмоционально и образно, но чертями никого не называла, и ни одной фамилии или названия фракции не вспоминала».
Возмущенный пост в адрес главы фракции «Слуги народа» Давида Арахамии, который подписал вызов Геращенко, оставила в соцсети Дана Яровая. Она сравнила Арахамию, которого считала близким человеком, с тем, кто перебежал в чужой окоп и начал стрелять по бывшим друзьям.
Пользователи Facebook очень эмоционально отреагировали на такие репрессивные меры, которые новая власть начинает применять к инакомыслящим. В сети появились такие комментарии:
«Дивно, що вони самі до себе приклеюють, мем, який є просто елементом твоєї емоційної імпровізації. А потім самі ж від нього не відмиються. Самі собі шкодять», — Николай Княжицкий.
«Засідання щодо висловлювань — це шедевр. Конституція плаче в кутку», — Ольга Червакова.
«За політичні заяви, оцінки, критику, відносно діючої влади НІХТО не несе відповідальності — це і є свобода слова, яка гарантується державою для всіх громадян ч.1, 2 ст 34 Конституції України. Стосовно діючих політиків критика є безмежною — з практики Європейського Суду з прав людини: «ідіот — не фашист», «нелюді» і тощо, тощо, тощо… Тим більше, під захистом політичні заяви опозиції, тим більше, як реакція на політичні заяви і дії більшості, тим більше депутат не несе відповідальність за політичні заяви -- висловлювання під час виступу з трибуни. Кажучи «по-сучасному»: голова депфракції н.д. Арахамія «зловживає правами», — Татьяна Котюжинская.
«В худших традициях партсобраний КПСС! Какие ж они убогие!», — Инна Винко.
«Це відображення дитячих шкільних комплексів „неси щоденник і завтра батьків до школи“.Тримайтеся!», — Марина Чикета.
«Ничего себе, методы! Пытаются загнать оппозицию под ковер, чтоб не только не мешали, но еще и молчали???», — Лариса Шустенко.
Напомним, в первый же день заседания Рады IX созыва фракция «Европейская солидарность» ушла в оппозицию.
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