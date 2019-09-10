Политика

В новой Раде впервые заблокировали трибуну: что произошло

В Раде IX созыва произошло первое блокирование трибуны. К этому прибегли члены фракции «Европейская солидарность», протестуя против законопроекта о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотребления прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Напомним, 10 сентября в Раде был зафиксирован первый случай неперсонального голосования.

Не сдержав эмоции, народный депутат от «ЕС» Ирина Геращенко сравнила представителей монобольшинства с «зелеными человечиками», захватившими Крым в 2014 году.

Сразу после этого Геращенко отключили микрофон. Спикер Разумков сделал депутату замечание и вновь предоставил ей слово, однако та снова сделала неосторожное замечание спикеру, попросив его «успокоить свой югенд».

После инцидента в своем Facebook депутат опубликовала вывод Комитета по вопросам регламента Верховной Рады, в котором спорный законопроект назван не соответствующим действующему законодательству.

Напомним, в первый же день заседания Рады IX созыва фракция «Европейская солидарность» ушла в оппозицию.

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