Обмен между Украиной и Россией: освобожденные украинцы получат новые паспорта

Общество и люди

Освобожденные 7 сентября в рамках обмена между Украиной и Россией украинские граждане, которые потеряли свои документы из-за плена или заключения, смогут оперативно оформить новые ID паспорта. Об этом в Facebook. сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.



«Сегодня начали реализацию совместной инициативы с руководством Государственной миграционной службы Украины по оформлению ID паспортов. Новые документы получат освобожденные 7 сентября военные моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержании в заключении на территории РФ или если есть необходимость в их обновлении», — говорится в сообщении Денисовой от 11 сентября.



Для удобства и оперативности процесса Миграционная служба организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где проходят лечение освобожденные.



Денисова надеется, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время.



Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленными. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие.

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