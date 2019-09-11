В Германии полицейские застрелили поляка, жестоко расправившегося с украинкой

Происшествия

В среду, 11 сентября, недалеко от Берлина полицейские убили поляка, который в Польше в городе Гожув Великопольский застрелил из пистолета украинку и сбежал. Ранее в польском Сохачеве украинец убил 26-летнюю жительницу Львовской области.

Как сообщает польское издание Interia. pl, трагедия в Польше произошла в местной прачечной.

Сообщается, что 26-летний Павел Р. застрелил знакомую 26-летнюю украинку в связи с тем, что она не хотела встречаться с ним.

После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Недалеко от Берлина дорогу ему преградили местные полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение.

«Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти», — заявил представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.

Напомним, трагический случай произошел в июле в Германии, где в столице страны жестоко убили 24-летнюю украинку Наталью Михайлюк, приехавшую в Германию на заработки. Девушку зарезали в квартире у 64-летнего немца, у которого Наталья работала домработницей. Позже ее работодатель был задержан по подозрению в убийстве.

Кроме того, в апреле жертвой преступления стала проживающая в США 23-летняяукраинка Татьяна Гужва. ЧП произошло в городе Уисконсин-Делс в штате Висконсин. Женщину нашли мертвой в ее доме. По подозрению в убийстве задержали ее мужа — 31-летнего Фуада Пашаева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter