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Синоптическая роскошь и диктат антициклона: прогноз погоды на ближайшие дни
В пятницу, 13 сентября, в Украине еще сохранится теплая сухая погода без осадков. А вот в субботу на территорию страны придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди на запад и север вместе со снижением температуры воздуха. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в пятницу в Украине будет тепло и сухо, температура воздуха в пределах + 24 + 30 градусов.
В Киеве в ближайшие сутки осадков также не ожидается, воздух прогреется до 28 градусов.
В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября. Температура воздуха в субботу в Киеве 21 градус, в воскресенье +19 градусов.
Диденко напоминает, что вместе с изменением погоды, могут прийти мигрени, сонливость, обострение сосудистых недугов. К этому стоит подготовиться.
«А завтра — все еще синоптическая роскошь. Не пропустите этот день, он будет хорошим, несмотря на совпадение `пятница, тринадцатое», — советует синоптик.
Подробно о погоде до конца недели читайте в материале «ФАКТОВ»: «Вот и лето прошло: синоптики назвали день, когда в Украине наступит осень».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..