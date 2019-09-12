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Тепло еще порадует: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
В ближайшие два дня украинцев еще будет радовать теплом бабье лето. 12−13 сентября сохранится теплая сухая погода без осадков. Об этом «ФАКТАМ» рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
Так, в четверг, 12 сентября, по всей территории страны будет без осадков, но облачно. Днем на западе воздух прогреется до 24 градусов тепла, а на юге — до плюс 30. Возможны порывы ветра, скорость которого будет достигать до 8 метров в секунду.
В пятницу, 13 сентября, осадки не ожидаются, возможны порывы ветра до 8 метров в секунду. На западе температура воздуха будет не выше плюс 24, а на юге страны он может прогреться до плюс 30.
В ближайшие выходные погода в Украине станет уже осенней.
По словам народного синоптика Леонида Горбаня, осень придет в Украину 15 сентября.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..