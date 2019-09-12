- 12:37 Зеленский придумал наказание для кнопкодавов: что об этом известно
- 12:35 Как в фильме «День сурка»: девочка каждый день просыпается в 11 июня
- 12:29 Аэропорт «Киев» открылся после ремонта: опубликованы впечатляющие фото с высоты
- 12:21 Старинный особняк, сгоревший театр и горячие танцы: MONATIK выпустил клип, снятый на Кубе
- 12:17 Отравились более 40 человек: под Одессой суд арестовал киоск по продаже шаурмы
- 12:05 Зеленский уволил главу Службы внешней разведки и дал ему должность в СБУ
- 11:54 «Поцелуйчик на моих сисях»: жена экс-футболиста сборной Украины похвасталась интимным тату
- 11:51 Перегонял военную технику из России: на Донбассе задержали боевика «ЛНР»
- 11:44 «Слуги народа» попытались оправдаться за кнопкодавство
- 11:32 Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 11 сентября
- 11:28 Синоптическая роскошь и диктат антициклона: прогноз погоды на ближайшие дни
- 11:27 Это был эксперимент: трое переселенцев отказались идти в Луганск
Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 11 сентября
Ночью 11 сентября в районе Волновахи от пули снайпера погиб боец ВСУ — 21-летний стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский. Ранее в штабе ОС сообщали о гибели в этот день на Донбассе двоих бойцов и ранении одного военнослужащего.
Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Игорь Шевченко. «Он погиб во время выполнения боевых задач вследствие обстрела позиций со стороны противника вблизи Волновахи. Вечная память. Искренние соболезнования родным», — пишет губернатор на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», днем ранее, 10 сентября, на Донбассе погиб еще один уроженец Черкасской области — старший солдат Юрий Бурдейный.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..