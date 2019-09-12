Украина

Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 11 сентября

Ночью 11 сентября в районе Волновахи от пули снайпера погиб боец ВСУ — 21-летний стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский. Ранее в штабе ОС сообщали о гибели в этот день на Донбассе двоих бойцов и ранении одного военнослужащего.

Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Игорь Шевченко. «Он погиб во время выполнения боевых задач вследствие обстрела позиций со стороны противника вблизи Волновахи. Вечная память. Искренние соболезнования родным», — пишет губернатор на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», днем ранее, 10 сентября, на Донбассе погиб еще один уроженец Черкасской области — старший солдат Юрий Бурдейный.

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