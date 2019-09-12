- 13:07 Сегодня в Киеве стартует ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии
- 13:05 Курили в самолете, играли в карты на деньги: Лолита Милявская показала архивное гастрольное видео с коллегами
- 12:55 На границе с Польшей задержали иностранца-педофила, которого ищет Интерпол
- 12:53 В России десантник повис на пятиэтажке после прыжка с парашютом: видео инцидента попало в сеть
- 12:37 Зеленский придумал наказание для кнопкодавов: что об этом известно
- 12:35 Как в фильме «День сурка»: девочка каждый день просыпается в 11 июня
- 12:29 Аэропорт «Киев» открылся после ремонта: опубликованы впечатляющие фото с высоты
- 12:21 Старинный особняк, сгоревший театр и горячие танцы: MONATIK выпустил клип, снятый на Кубе
- 12:17 Отравились более 40 человек: под Одессой суд арестовал киоск по продаже шаурмы
- 12:05 Зеленский уволил главу Службы внешней разведки и дал ему должность в СБУ
- 11:54 «Поцелуйчик на моих сисях»: жена экс-футболиста сборной Украины похвасталась интимным тату
- 11:51 Перегонял военную технику из России: на Донбассе задержали боевика «ЛНР»
В России десантник повис на пятиэтажке после прыжка с парашютом: видео инцидента попало в сеть
В Уссурийске (Российская Федерация) военнослужащий-десантник, прыгнувший с парашютом, приземлился на пятиэтажный дом и, зацепившись, повис на уровне третьего этажа. Ранее в на военных учениях в Забайкальском крае российские военные утопили танк вместе с инструктором.
«В российском Уссурийске сегодня утром десантник приземлился на крышу пятиэтажки и завис на уровне третьего этажа. Днем ранее другой военнослужащий „осел“ на крышу АЗС», — говорится в комментарии к видео, размещенном в социальных сетях.
В российском Уссурийске сегодня утром десантник приземлился на крышу пятиэтажки и завис на уровне третьего этажа.— Мугабе Тиливижн (@mugabebe) September 12, 2019
Днем ранее другой военнослужащий «осел» на крышу АЗС. pic.twitter.com/6sAouAeX9m
Интернет-пользователи оставили под этим сообщением едкие комментарии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым» на аннексированном полуострове двое военнослужащих РФ приводнились и утонули, не сумев вовремя выпутаться из подвесной системы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт