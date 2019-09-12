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В России десантник повис на пятиэтажке после прыжка с парашютом: видео инцидента попало в сеть

12:53 12 сентября 2019 91
Десантник повис на парашюте
Инф. «ФАКТОВ»

В Уссурийске (Российская Федерация) военнослужащий-десантник, прыгнувший с парашютом, приземлился на пятиэтажный дом и, зацепившись, повис на уровне третьего этажа. Ранее в на военных учениях в Забайкальском крае российские военные утопили танк вместе с инструктором.

«В российском Уссурийске сегодня утром десантник приземлился на крышу пятиэтажки и завис на уровне третьего этажа. Днем ранее другой военнослужащий „осел“ на крышу АЗС», — говорится в комментарии к видео, размещенном в социальных сетях.

Интернет-пользователи оставили под этим сообщением едкие комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым» на аннексированном полуострове двое военнослужащих РФ приводнились и утонули, не сумев вовремя выпутаться из подвесной системы.

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