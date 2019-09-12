Шоу-бизнес

Курили в самолете, играли в карты на деньги: Лолита Милявская показала архивное гастрольное видео с коллегами

Популярная певица Лолита Милявская, которая болезненно переживает разрыв с молодым мужем, ищет утешение в творчестве и поддержке звездных друзей. Она уже много лет поддерживает приятельские отношения со многими артистами, с которыми вместе выступала на сцене и гастролировала. Лолита поделилась в Instagram архивным видео, которое опубликовала Наташа Королева.

«1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги, а кто все поиграл, то на раздевание!», — написала Королева.

На видео известные артисты Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Лолита Милявская, Наташа Королева и Анжелика Варум летят в самолете. Время в пути они коротают за непринужденной игрой в карты на деньги. Звезды курят на борту, в руках Лолиты видна самокрутка.

Похоже, для нее это видео стало полной неожиданностью. Она поблагодарила Королеву за приятные воспоминания.

«Это были незабываемые 42 концерта! Эта Дружба за нами закрепилась на все года! Все Родные!!! Люблю Вас!!!», — написала Лолита.

Один из подписчиков уточнил, что это видео было сделано во время агитационного тура за Бориса Ельцина. «Это тур в поддержку Ельцина. Я сопровождал Вас с земли. Служил срочником в секретной части», — написал поклонник.

Также подписчики в комментариях отмечают, что интересно увидеть звезд в молодости без грима и ретуши.

Напомним, что Лолита Милявская всегда была откровенна со своей публикой, не скрывала личную жизнь и в интервью. Она рассказывала о тяжелых депрессиях, зависимости от алкоголя. И сейчас певица переживает непростые времена — развод с пятым мужем. Лолита с трудом сдерживает эмоции. Она расплакалась на на сцене «Новой волны». За подругу заступилась Анжелика Варум и пообещала лично пристрелить любого, кто обидит Милявскую.

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