Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Что делать, если во время УЗИ щитовидной железы обнаружен узел

Человек сделал УЗИ щитовидной железы, во время которого обнаружен узел или даже два-три. Что делать?

— Не паниковать, а обратиться к эндокринологу, — советует заведующий отделением хирургии Института эндокринологии и обмена веществ имени В. П. Комиссаренко НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Андрей Коваленко. — Следующий шаг — повторить УЗИ, но лучше — в профильном учреждении. Там специалисты уже во время исследования могут заподозрить онкологическую опасность узла — по его контуру, плотности, разрастанию сосудов. Такому пациенту нужна биопсия: исследование ткани образования.

Многие люди считают, что опасен большой узел. Но у одного человека мы видим доброкачественное образование размером с яблоко, а у другого — злокачественный узел пять — семь миллиметров. Размер важно оценивать в динамике: если узел увеличивается — нужно насторожиться.

— Как часто следует проверять узлы в щитовидной железе?

— Это решит эндокринолог совместно со специалистом УЗИ. Если узлы спокойные, достаточно делать УЗИ ежегодно, а при онкологической настороженности — раз в полгода. Также нужно каждый год проверять щитовидную железу жителям тех регионов Украины, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС. До сих пор число больных раком щитовидной железы увеличивается. Но, к счастью, почти все случаи своевременно выявляют, лечат и летальных исходов практически нет.

— Если подтвержден рак щитовидной железы, нужна немедленная операция?

— Это не аппендицит, при котором требуется неотложное вмешательство. Мы должны успокоить встревоженного человека, поговорить с ним, причем не раз. Объяснить, насколько опухоль опасна, каким будет вмешательство: удалим лишь часть щитовидной железы или всю, нужно ли будет лечение радиоактивным йодом.

— Что нового появилось в борьбе с раком щитовидной железы?

— Молекулярная диагностика, которую мы начали внедрять. Из клеточного материала выделяем генетические маркеры злокачественной опухоли и «рисуем» ее молекулярный портрет. Эта диагностика особенно важна для молодых пациентов, когда цитологическое исследование не дает четкого ответа, есть ли рак. Поэтому иногда приходится делать повторные операции, которых можно избежать, если провести молекулярную диагностику.

В каких случаях удаляют доброкачественный узел? Когда при раке щитовидной железы делают операции, сохраняющие орган? Как лечат рак этого органа у беременных женщин? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 сентября, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург-эндокринолог профессор Андрей Евгеньевич Коваленко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 сентября

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как щитовидная железа влияет на наступление беременности и развитие ребенка

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter