Прямая линия

Если щитовидная железа выделяет мало гормонов — человек поправляется, много — худеет, — врач

Заболевания щитовидной железы часто развиваются незаметно. А даже если проявляются, то симптомами, которые трудно связать с этим эндокринным органом. Например, вялостью и слабостью или повышенным давлением, сбоем сердечного ритма. Как не пропустить патологию? Чем опасен избыток гормонов, которые вырабатывает щитовидная железа? Кому нужно обязательно делать УЗИ? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила врач-эндокринолог высшей категории доцент кафедры эндокринологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Юлия Булдыгина. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что щитовидная железа влияет на наступление беременности и развитие ребенка.



«Из-за сниженной функции железы повышается уровень холестерина»

*— Здравствуйте, Юлия Валерьевна! Беспокоит Ирина из Полтавы, 57 лет. Недавно сдала анализ на гормоны и оказалось, что те, которые вырабатывает сама щитовидная железа, в норме, но повышен тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ). Врач сказал, что это небезопасно для щитовидной железы. Почему? Нужно ли лечиться или гормон придет в норму сам?

— ТТГ вырабатывает гипофиз. Этот гормон регулирует работу щитовидной железы. Если клетки организма «сообщают» гипофизу о нехватке гормонов, он вынуждает железу работать активнее. Поскольку у вас гормоны щитовидной железы (они называются тиреоидные) в норме, то можно пока не волноваться.

Однако советую все-таки выяснить, почему повышен ТТГ. Через два-три месяца повторите этот анализ, а также сдайте кровь на антитела. Если титры антител будут повышены, можно заподозрить аутоиммунный тиреоидит — заболевание, при котором иммунная система постепенно разрушает клетки щитовидной железы. Тогда необходимо восполнять функцию щитовидной железы, принимая синтетический тироксин.

*— Меня зовут Александра. Сын (ему девять лет) сильно поправился. Часто болеет, аллергик. Кардиолог советует проконсультироваться у эндокринолога, чтобы исключить патологию щитовидной железы. Какая здесь связь?

— Разобраться должен детский эндокринолог, предварительно назначив УЗИ щитовидной железы, анализы на ТТГ, антитела. Если щитовидная железа не справляется с работой, то ребенок может набирать вес. Но часто с железой все в порядке, а лишние килограммы связаны, например, с перееданием или дисфункцией гипофиза.

*— Лариса из города Корсуня-Шевченковского Черкасской области, 54 года. Год назад у меня выявили гипотиреоз, назначили лечение, которое я пока не начинала. Сейчас прохожу обследование, и результаты анализа на холестерин показали, что его уровень в два раза выше нормы. Врач говорит, что это из-за щитовидной железы. Правда?

— Ваш врач прав. Из-за недостаточной работы щитовидной железы обмен веществ замедляется. В сосудах интенсивнее откладываются холестериновые бляшки, активнее развивается атеросклероз. Это доказано исследованиями. Но ученые установили и то, что если нормализовать уровень тиреоидных гормонов (а для этого нужно каждый день пить гормон в таблетках), то холестерин снизится. Поэтому не откладывайте лечение и спустя три-четыре месяца повторно сдайте анализ на холестериновый профиль. Если уровень липидов будет повышен, нужно искать другие обменные нарушения.

— Почему мне постоянно холодно? Даже летом я ношу кофту с длинным рукавом.

— На ощущение зябкости часто жалуются люди с гипотиреозом, которые еще не начали лечение. Гормоны щитовидной железы определяют скорость обмена веществ (у вас она замедленная) и согревают: они ответственны еще и за терморегуляцию. Их активный выброс происходит у ребенка сразу после рождения: природа позаботилась, чтобы согреть новорожденного.

*— Меня зовут Олеся, звоню из Ковеля Волынской области. Мама (ей 68 лет) уже больше 12 лет принимает гормон щитовидной железы в одной дозе, но недавно эндокринолог предложил уменьшить ее на половину таблетки. Это правильно?

— Думаю, да. Пациентам после 65 лет рекомендуется принимать меньшую дозу гормона по сравнению с более молодыми. Учитываем, что у пожилого человека есть сердечные и другие хронические заболевания. Также ориентируемся на то, что целевые значения ТТГ для зрелых пациентов могут превышать норму в два раза, и после 65 лет это считается вариантом нормы.

А здоровым людям этого возраста и старше желательно регулярно сдавать анализы на ТТГ и антитела, чтобы вовремя обнаружить аутоиммунное заболевание щитовидной железы.

Симптомы гипотиреоза Прибавка в весе.

Появление отечности.

Слабость, вялость, сонливость.

Замедление сердечного ритма.

Ухудшение памяти.

Ощущение зябкости.

«Узел больше одного сантиметра проверяют с помощью пункции»

*— Прямая линия? Звонит Марьяна из Одесской области. У старшей сестры обследование показало избыток гормонов щитовидной железы. Почему мог произойти сбой в ее работе?

— Повышенный уровень гормонов (гипертиреоз) может возникать по разным причинам. Возможно, это начало аутоиммунного тиреоидита, но в дальнейшем он перейдет в гипотиреоз. Также избыток гормонов бывает при передозировке тироксина, который человек вынужден принимать ежедневно. При развитии токсической аденомы щитовидной железы сам узел продуцирует излишек гормонов. Часто причиной бывает диффузный токсический зоб, или, как принято называть в Европе, болезнь Грейвса. Нельзя забывать и об аденоме гипофиза. Под ее влиянием щитовидная железа работает более интенсивно.

— Как снизить уровень гормонов?

— С помощью препаратов тиреостатиков, блокирующих избыточную выработку гормонов. Но принимать лекарства следует около двух лет. Если медикаментозное лечение безуспешно, нужно делать операцию или проводить лечение радиоактивным йодом.

— Удаляют часть железы?

— Всю железу. Раньше хирурги оставляли кусочки ткани, но они оказывались субстратом для аутоиммунной агрессии: продолжали выделяться антитела, что могло приводить к рецидиву заболевания. В дальнейшем удалять эти остатки было гораздо тяжелее.

*— Вам звонит Вера Николаевна из Покровска Донецкой области. Мне 64 года. Из-за опухоли (она размером с перепелиное яйцо), которая находится на шее слева, наблюдаюсь у эндокринолога. В последнее время ощущаю сухость во рту, онемение, терпкость языка и неба, а врач только разводит руками. Что мне делать?

— Вы проверяли кровь на уровень сахара?

— Да, он в норме.

— Советую вам сделать пункцию узла. Эта процедура не болезненная, безопасная, но очень информативная. Она нужна при любом узле, размер которого превышает один сантиметр. Если пункция выявит подозрительные клетки, узел лучше удалить. Также вам следует повторно сдать анализ на гормоны, и только тогда врач скорректирует лечение.

*— Вас беспокоит Мила из Киева, 39 лет. Семейный врач заподозрила нелады со щитовидной железой и направила на консультацию к эндокринологу. К вам можно обратиться?

— Да. Возьмите с собой все документы. Институт эндокринологии и обмена веществ находится по адресу: г. Киев, улица Вышгородская, 69. Предварительно перезвоните по телефону (044) 254−13−67, чтобы уточнить время консультации.

— А без анализов можно заподозрить, что со щитовидной железой есть проблемы?

— Врач, учитывая клиническую картину, все же ориентируется на результаты обследования — лабораторного, инструментального. Мы постоянно проводим тренинги для семейных врачей, где рассказываем, как не пропустить заболевания щитовидной железы. К счастью, теперь их выявляем раньше, и тяжелых больных, у которых недуг виден с первого взгляда, стало гораздо меньше.

Например, если у пациента запущенный тиреотоксикоз, который он не лечил, то выпячиваются глазные яблоки, возникают тремор рук, повышенная потливость, суетливость, нервозность. Но ведь всего этого можно избежать, если сразу назначить адекватную терапию, а не откладывать лечение или растягивать его на годы. При тяжелом гипотиреозе у больного возникает отечность век и лица, заметна сухость кожи, появляются отпечатки зубов на отекшем языке.

*— Могу я поговорить с доктором? Это Вероника из Тернополя. Через год после смерти папы у мамы обнаружили аутоиммунный тиреоидит. Болезнь могла развиться из-за стресса?

— Вероятность большая. Хотя аутоиммунные заболевания щитовидной железы часто обусловлены наследственностью, но «разбудить» патологический ген может сильный стресс, а также частые болезни горла, нехватка йода или его избыток.

— Прочитала в Интернете, что раньше такие больные избегали пищи, богатой йодом. А маме врач сказал, чтобы ни в чем себя не ограничивала.

— Действительно, до недавнего времени считалось, что пациентам с аутоиммунным тиреоидитом, гипотиреозом вреден йод, превышающий физиологическую норму (около 150 микрограммов в сутки). Но ваша мама проживает в эндемичном регионе с абсолютным йододефицитом (это западные области Украины). Люди недополучают там йод с пищей, поэтому мы настоятельно рекомендуем пользоваться йодированной солью, а если необходимо — принимать препараты с йодидом калия.

Признаки избытка гормонов Учащенный пульс.

Повышение артериального давления.

Общая слабость, нервозность, раздражительность, плаксивость.

Потеря веса.

Тремор рук.

Повышенная потливость.

«Йодированная соль хорошо подходит для приготовления пищи, но для консервирования овощей лучше использовать обычную»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит киевлянка Зинаида. Наступает сезон консервации, и я снова в сомнении: стоит ли использовать йодированную соль? Как-то я закрывала так маринованные огурцы, но мне показалось, что они не столь хрустящие и вкусные, как обычно.

— Вы правы: для маринада лучше использовать обычную соль. А йодированная должна применяться для ежедневного приготовления блюд. Важно хранить ее в закрытой банке: йод — летучее вещество, которое быстро испаряется.

*— Это Евгения из Борисполя Киевской области, 27 лет. Прочитала в Интернете, что можно похудеть, принимая гормон щитовидной железы тироксин: мол, он ускоряет обмен веществ. Это правда?

— Так пробовали лечить ожирение в 1980—1990-е годы прошлого века, но из-за множества осложнений отказались. И для здоровых людей этот способ бесполезен и даже опасен. Человек принимает тироксин (Т4) — неактивный гормон щитовидной железы, который в печени превращается в активный трийодтиронин (ТЗ), ускоряющий обмен веществ. Но одновременно это приводит к истощению нервной и сердечно-сосудистой систем. Потом нужно много времени, чтобы восстановить разрушенное, и вес достаточно быстро вернется.

*— Беспокоит Марина из города Славутича, 35 лет. Во время аварии в Чернобыле мне было два годика и мы жили недалеко от Припяти. До сих пор я стараюсь хотя бы раз в два-три года делать УЗИ щитовидной железы, и пока все хорошо. Какая сегодня ситуация с раком щитовидной железы?

— Детская заболеваемость вернулась к показателям, которые регистрировались до аварии. Но дети и подростки младше 14 лет, которые на момент катастрофы проживали в загрязненных районах, продолжают заболевать, хотя уже имеют своих детей, а некоторые даже внуков. Эти люди в свое время получили избыток радиоактивного йода, который щитовидная железа интенсивно захватывала. Им следует наблюдаться пожизненно. Вам советую ежегодно делать УЗИ щитовидной железы.

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*— Добрый день! Наталия из Броваров Киевской области, 57 лет. Врач назначил гормон щитовидной железы, а когда я пожаловалась, что чувствую себя хуже, сказал удвоить дозу. Разве это правильно? Ведь я действительно плохо переношу лекарство.

— Людей, страдающих аллергией на тироксин, крайне мало. Если не подошел один препарат, врач заменит другим, при непереносимости — сделает аллергопробы и подберет подходящий.

Иногда человек плохо переносит полную дозу тироксина: жалуется на тахикардию, общую слабость. Тогда начинаем с минимальных доз, раз в неделю добавляя 25 микрограммов.

— Я боюсь, что гормоны придется принимать всю жизнь…

— Эти опасения мы слышим часто. Пациенты возмущаются: «Вы хотите посадить меня на гормоны!» Но заместительная гормональная терапия — лучшее, что придумала медицинская наука. В середине прошлого века, когда изобрели это лекарство и начали лечить пациентов, люди писали профессорам: «Вы вернули мне жену, моим детям — мать, ее родителям — дочь». Человек принимает утром таблетки и живет, как все здоровые люди.

Как подтверждают диагноз Анализ на ТТГ и тиреоидные гормоны.

УЗИ щитовидной железы, при необходимости — пункция узла.

Исследование на антитела.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ночная потливость может сигнализировать о сбое в работе щитовидной железы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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