Перегонял военную технику из России: на Донбассе задержали боевика «ЛНР» (видео)

Украина

В Луганской области полицейские задержали боевика террористической «ЛНР», который ехал в Харьков, где собирался открыть визу и уехать в одну из стран Балтии. Ранее на админгранице с аннексированным Крымом пограничники задержали боевика «ДНР», разочаровавшегося в идеях «русского мира».

Как сообщают в Нацполиции, 35-летний житель города Хрустальный (бывший Красный Луч) находился в автобусе, который следовал в Харьков. Во время проверки документов выяснилось, что он по оперативной информации проходит как участник незаконного вооруженного формирования.

Задержанный признался, что осенью 2014 года в связи с тяжелым материальным положением вступил в ряды четвертой отдельной мотострелковой бригады народной милиции «ЛНР», где стал водителем. В его обязанности, в частности, входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области.

Он также рассказал, что сначала получал зарплату в размере 300 долларов, которые впоследствии «превратились» в 15 тысяч российских рублей (немногим более 200 долларов), а потом решил уволиться «из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным». Открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве СБУ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола. В Украину он приехал, чтобы избежать уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации «Исламское государство».

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