Шоу-бизнес

Свадьба Собчак: как это было с Виторганом (фото)

Уже завтра, в пятницу 13 сентября российская телеведущая Ксения Собчак пойдет под венец с режиссером Константином Богомоловым. Пышное торжество, на которое приглашено около 300 гостей, состоится в центре Москвы в «Покровском пассаже». Его подробности держатся в секрете.

В отличие от нынешней свадьбы Собчак, первая была весьма скромной. Ксения и Максим долго скрывали свои отношения, не хотели афишировать и бракосочетание. Первого февраля 2013 года они сыграли скромную, по гламурным меркам, свадьбу в ресторане небольшого камерного киноклуба «Фитиль» в Москве. Молодожены обыграли все так, что некоторые гости до последнего момента не знали, что попадут на свадьбу. Они думали, что приглашены на премьеру фильма с Виторганом.

Максим и Ксения, в нежном свадебном платье и фате, вышли к удивленным гостям и объявили, что стали мужем и женой.

«Одной из главных целей было — скрыть от общества, не делать из этого очередной пиар. Она этого добилась», — объясняла мать Ксении Людмила Нарусова.

На вечеринку пригласили всего 20 человек — только самые близкие друзья пары. Среди них были певица Глюк'oZa, ведущий Сергей Белоголовцев и коллеги Максима — участники «Квартета И». Развлекал гостей живым выступлением Алексей Кортнев.

Звездный брак распался летом 2019 года. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают сына Платона, которому скоро исполнится три года.

Напомним, до романа с Виторганом у Ксении Собчак были отношения с американским бизнесменом Александром Шустеровичем. Но за день до свадьбы церемонию отменили, не называя причин.

В прессе писали о том, что Собчак звал замуж руководитель департамента культуры Москвы и известный бизнесмен Сергей Капков. Также Ксении приписывали роман с оппозиционером Ильей Яшиным.

Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о том, какой будет свадьбы Собчак и Богомолова. После официальной росписи они обвенчаются в церкви. Перед торжественным событием Богомолов похудел на 18 килограммов.

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