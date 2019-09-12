- 16:55 Все вернувшиеся из российского плена военные моряки получат квартиры в Одессе
- 16:45 Алла Пугачева в кружевном белье взбудоражила сеть
- 16:41 В Кировоградской области 10-летний мальчик покончил с собой из-за подарка старшему брату
- 16:18 Меган Маркл вышла из декрета в одежде своего дизайна, а принц Гарри нарушил протокол по примеру жены
- 16:04 В неформальной обстановке: Зеленский встретился с освобожденными Россией украинскими моряками
- 16:04 В Раде определились с наказанием для Геращенко за "зеленых человечков"
- 16:01 Свадьба Собчак: как это было с Виторганом
- 15:48 Скандал родом из 90-х: певицу Азизу требуют привлечь к ответственности за обвинение Игоря Талькова в сутенерстве
- 15:36 Прятался в сараях и гаражах: СБУ обезвредила боевика, совершившего в 2014 году дерзкий теракт на Луганщине
- 15:33 "Ты герой или шо?": экс-динамовец Алиев нахамил полицейским и вызвал волну критики в сети
- 15:03 Очередной удар: ЕС продлил санкции против России
- 14:54 Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженятся в прямом эфире «Танців з зірками»
Свадьба Собчак: как это было с Виторганом (фото)
Уже завтра, в пятницу 13 сентября российская телеведущая Ксения Собчак пойдет под венец с режиссером Константином Богомоловым. Пышное торжество, на которое приглашено около 300 гостей, состоится в центре Москвы в «Покровском пассаже». Его подробности держатся в секрете.
В отличие от нынешней свадьбы Собчак, первая была весьма скромной. Ксения и Максим долго скрывали свои отношения, не хотели афишировать и бракосочетание. Первого февраля 2013 года они сыграли скромную, по гламурным меркам, свадьбу в ресторане небольшого камерного киноклуба «Фитиль» в Москве. Молодожены обыграли все так, что некоторые гости до последнего момента не знали, что попадут на свадьбу. Они думали, что приглашены на премьеру фильма с Виторганом.
Максим и Ксения, в нежном свадебном платье и фате, вышли к удивленным гостям и объявили, что стали мужем и женой.
«Одной из главных целей было — скрыть от общества, не делать из этого очередной пиар. Она этого добилась», — объясняла мать Ксении Людмила Нарусова.
На вечеринку пригласили всего 20 человек — только самые близкие друзья пары. Среди них были певица Глюк'oZa, ведущий Сергей Белоголовцев и коллеги Максима — участники «Квартета И». Развлекал гостей живым выступлением Алексей Кортнев.
Звездный брак распался летом 2019 года. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают сына Платона, которому скоро исполнится три года.
Напомним, до романа с Виторганом у Ксении Собчак были отношения с американским бизнесменом Александром Шустеровичем. Но за день до свадьбы церемонию отменили, не называя причин.
В прессе писали о том, что Собчак звал замуж руководитель департамента культуры Москвы и известный бизнесмен Сергей Капков. Также Ксении приписывали роман с оппозиционером Ильей Яшиным.
Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о том, какой будет свадьбы Собчак и Богомолова. После официальной росписи они обвенчаются в церкви. Перед торжественным событием Богомолов похудел на 18 килограммов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».