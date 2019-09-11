Дурацкое веселье, венчание и дизайнерское платье: Собчак впервые рассказала о свадьбе (фото)

Шоу-бизнес

Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак, которая сыграет 13 сентября свадьбу с режиссером Константином Богомоловым, впервые рассказала о будущем торжестве. Звездная гулянка состоится в центре Москвы в «Петровском пассаже», также молодожены планируют венчание. Об этом сама Ксения после длительного молчания рассказала журналу Tatler. Она украсила обложку глянца и дала откровенное интервью. Стоит отметить, что Собчак снялась в необычном дерзком образе.

«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это, что навсегда останется в памяти», — сообщила Собчак.

Для церемонии она выбрала подвенечное платье, декорированное кружевом, от известного израильского модельера Galia Lahav. Уроженка Беларуси выпускает свадебные и вечерние платья под брендом Gala. Ее наряды стоят от 7500 долларов и выше.



*На свадьбе с Виторганом Собчак предстала в нежном образе

Ксения также рассказала, что не намерена устраивать традиционную свадьбу, как это принято. Ей по душе веселый неординарный праздник.

«Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость», — рассказала Ксения.

Кстати, приглашения на свадьбу она выбрала также нестандартные.

Собчак призналась, что вовсе не планировала влюбляться в Богомолова. Познакомились они еще пять лет назад во время интервью. Тогда режиссер не произвел на нее впечатления. «Я подумала еще тогда: «Скучно говорит. Умный, но скучный» — призналась Ксения.

Второе интервью они записали в конце прошлого лета. После согласования материала, они сходили «на кофе», с чего и начался роман.

«Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять. Собственно, любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом максимально. Как о розовом слоне. Это был сложный период, который мы по-разному переживали», — разоткровенничалась Собчак и заверила, что ее муж знал об этом с самого начала. Они смогли договориться.

Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова заговорили в конце 2019 года, после того как Максим Виторган в порыве ревности подрался с режиссером.

Через несколько месяцев после инцидента Собчак и Виторган объявили о разводе, но сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают сына Платона.

Говорят, Ксения ждет ребенка от Константина. Но эти слухи влюбленные не комментируют. Ксения лишь сказала, что «свадьба по залету — это слишком обреченно».

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