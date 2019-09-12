Украина

В Раде определились с наказанием для Геращенко за "зеленых человечков"

На заседании парламентского регламентного комитета, куда вызвали сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко, было принято решение запретить ей посещать пленарные заседания в течение пяти дней.

«Шесть „слуг народа“ в регламентном комитете лишили права сопредседателя фракции „Европейская Солидарность“ посещать пленарные заседания. Их оскорбило то, что Ирина критиковала „зеленых человечков“. Она не называла ни имен, ни названий, просто высказывала собственное мнение. Это — свинство и диктатура власти. Я теперь в каждом выступлении буду вспоминать „зеленых человечков“ и гнобить их», — пишет в социальных сетях коллега Геращенко по парламенту Николай Княжицкий.

В комментарии под этим постом заметили, что комитет не может сам лишить права народного депутата Украины посещать заседания — он может лишь рекомендовать, а решает все Верховная Рада. Для такого решения достаточно 226 голосов.

Отреагировала на это и сама Ирина Геращенко. Оказывается, в регламентный комитет на нее пожаловался глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. Об этом говорится в ее письме в адрес главы регламентного комитета, которое Геращенко прикрепила к своему посту в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 сентября впервые была заблокирована трибуна Рады девятого созыва — «Европейская солидарность» протестовала против законопроекта о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотребления прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Тогда Ирина Геращенко и вспомнила «зеленых человечков», в 2014 году начавших захват Крыма.

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