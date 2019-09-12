В Кировоградской области 10-летний мальчик покончил с собой из-за подарка старшему брату

Происшествия

Трагический случай произошел в селе Камбурлиевка Онуфриевского района Кировоградской области. 10-летний мальчик наложил на себя руки. Как сообщалось в короткой информации местных изданий, причиной самоубийства якобы стало то, что мать подарила его старшему брату наушники, потому что тот помогал ей по хозяйству, а младшего обделила, мол, от него помощи не дождешься. Ранее под Тернополем 12-летний мальчик повесился из-за разбитого телефона.

После этого ребенок выбежал из дома, а когда десять минут спустя мать вышла его искать, то нашла сына в петле. Все ее попытки вернуть ребенка к жизни, равно как и реанимационные процедуры врачей скорой помощи оказались тщетными. «ФАКТЫ» выяснили подробности трагедии.

— Понять причины, которые толкнули мальчика из хорошей благополучной семьи на такой страшный поступок, невозможно, — рассказывает «ФАКТАМ» секретарь Камбурлиевского сельсовета Надежда Лукьяненко. — Родители там благополучные, не наркоманы, не алкоголики. Нигде на учете не стояли, все в селе их уважали. Отец уже четвертый год в АТО, мать не работала, воспитывала троих сыновей. Одному из них 10, другому 12, а младший в садик ходит. И не сказать, что она с ним была слишком строгая, ругала — нет, прекрасная мама, ласковая. В тот день два старших мальчика возвращались со школы, вышли на остановке из автобуса, шли домой, смеялись, болтали. Это было около четырех часов дня. А в пять часов врачи «скорой» уже констатировали смерть ребенка, которого мать нашла в петле. Конечно, это шок.

Наш председатель сельсовета живет рядом с их домом, он видел, как братья возвращались из школы. Никто из них не был подавленным или расстроенным. Полиция потом и в школе проводила расследования, не было ли там травли, или, может, ребенка кто-то расстроил. Но нет. И оценок плохих у него не было, учился хорошо. Так что здесь причины суицида быть не может. Что касается истории с наушниками, то было все не совсем так, как написано в Интернете. Мама просто решила поощрить подарком старшего сына, а среднему сказала, что ему наушники купит через пару дней, когда получит социальное пособие на детей.

Приходила к нам сегодня, плакала. Говорила, что как раз вчера получила те деньги из собеса, на которые обещала купить среднему сыну подарок… Она в оцепенении, не понимает, что произошло, почему ребенок так поступил. Что она пережила, вынимая сына из петли и пытаясь его реанимировать, невозможно представить. Мальчик умер у нее на руках. В среду, 11 сентября, всем селом его хоронили. Отец ребенка тоже приехал на похороны с фронта. Это огромная трагедия и для их семьи, и для всех нас. Я читала, что сейчас в Украине целая волна детских самоубийств. Но думала, может, это в городах, где дети более разбалованы. Так нет, докатилась беда и до нашего села.

Полиция зафиксировала происшествие, открыла уголовное производство по факту смерти ребенка. Никаких телесных повреждений, кроме борозды от петли, не обнаружено. Обстоятельства самоубийства выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Сумской области 12-летний подросток наложил на себя руки, повесившись на дверной ручке.

А в Белгороде-Днестровском Одесской области нашли повешенным 8-летнего мальчика, который перед этим говорил матери, что не хочет жить.

О том, почему подростки совершают самоубийства и как это предотвратить, «ФАКТАМ» рассказала психолог Наталия Бугаева.



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