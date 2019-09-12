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Украина

Все вернувшиеся из российского плена военные моряки получат квартиры в Одессе

16:55 12 сентября 2019 93
гриценко
Инф. «ФАКТОВ»

После возвращения в Украину из российского СИЗО военные моряки с судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» получат новое жилье в Одессе. Ключи от квартир морякам обещают вручить через три недели. Об этом рассказал на пресс-конференции один из освобожденных моряков, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования капитан второго ранга Денис Гриценко.

Вопрос обеспечения жильем военных моряков поднимался на встрече с начальником Генерального штаба. «Сказали, что в течение трех недель вопрос уже будет решен и ребятам вручат ключи от квартир. Квартиры будут там, где находятся военнослужащие, — в Одессе», — уточнил Гриценко.

Напомним, планы о предстоящем выделении жилья морякам подтвердил и президент Зеленский. По его словам, вопрос с жильем для бывших военнопленных уже решили.

24 украинских военных моряка были захвачены россиянами 25 ноября 2018 года в Черном море. 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, и бывшие военнопленные моряки вернулись в Киев.

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