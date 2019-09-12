Свисающие с потолка «руки» кухонного робота Samsung чистят овощи, месят тесто, взбивают яйца

Наука и технологии

В Берлине завершилась ежегодная Международная выставка бытовой электроники IFA-2019. Это одна из старейших выставок такого рода во всем мире. Впервые она прошла в декабре 1924 года и называлась Международной немецкой выставкой. Успешный старт вдохновил организаторов. Было решено устраивать это мероприятие регулярно. В 1928 году выставка в Берлине стала ежегодной. Спустя два года на открытии выступил с приветственной речью Альберт Эйнштейн. В связи с началом Второй мировой войны выставка взяла долгий перерыв. Она открылась снова только в 1950 году и проводилась в разных городах Восточной и Западной Германии. Наконец, после их объединения она получила свое нынешнее название — IFA. В этом году ее посетили около 500 тысяч человек. Была представлена продукция десятков компаний из разных стран мира. Основная часть новинок — смартфоны, ноутбуки и прочие гаджеты. Однако нашлось место и для бытовых приборов. В этом обзоре «ФАКТЫ» попробуют рассказать о наиболее интересных новинках IFA-2019. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о чудесах техники, которые были представлены на выставке электроники CES-2019 в Лас-Вегасе.

Южнокорейская компания Samsung привезла в Берлин новейшую бытовую технику. Например, духовой шкаф Dual Cook Steam, в котором можно одновременно готовить сразу два блюда, причем разными способами. Например, первое — на пару, второе — на гриле с конвекцией. Производитель гарантирует, что запахи не смешиваются. Такой духовой шкаф позволит хозяйкам существенно сэкономить время.

Еще одно чудо техники — Air Dresser. Это специальный шкаф, в котором висящая на вешалке одежда обрабатывается со всех сторон паром. Устройство решает проблему ухода за вещами, которым противопоказана частая стирка. Вы получаете на выходе свежую одежду в идеальном состоянии.

Новые телевизоры от Samsung оснащены искусственным интеллектом. Специальный процессор позволяет повысить детализацию даже мутной картинки. Он «дорисовывает» детали прямо во время показа и дополняет ими изображение на экране.

Однако наибольший интерес у посетителей вызвал кухонный робот Samsung Bot Chef. Это две свисающие с потолка «руки». Они способны сделать всю грязную и подготовительную работу — почистить и порезать овощи или фрукты, замесить тесто, взбить яйца, добавить специи и приправы в салат. Управлять этим помощником можно, установив на смартфон специальное приложение. Оно не только передает роботу команды, но и снабжает его рецептами. В Берлине был показан опытный образец. Представители компании уверяют, что в скором будущем начнется серийный выпуск Bot Chef.

Робот Samsung Bot Chef, умеющий делать всю грязную и подготовительную работу на кухне, вызвал наибольший интерес у посетителей

Что касается портативных гаджетов, то Samsung сосредоточился на доработке своего складного смартфона Galaxy Fold. Впервые он был показан еще в начале нынешнего года, однако в продажу до сих пор не поступил. Оказалось, что гибкий экран недостаточно защищен. Компании потребовалось более полугода, чтобы устранить недостатки. В Берлине объявили, что Galaxy Fold поступит в продажу уже 18 сентября.

Первый складной смартфон Galaxy Fold появится в продаже уже 18 сентября этого года

Компания Acer (Тайвань) показала ноутбук Swift 5. Его вес составляет всего 990 граммов. Он заявлен как самый легкий ноутбук в мире с диагональю 14 дюймов. Толщина корпуса — менее полутора сантиметров. Все это не отразилось негативно на характеристиках компьютера. В столь тонком и легком корпусе нашлось место для новейшего процессора Ice Lake от Intel, оперативной памяти до 16 гигабайт и отдельного графического ускорителя. Для тех, кто не очень разбирается во всех этих нюансах, объясним иначе — Swift 5 справится без проблем практически с любой задачей за исключением очень «тяжелых» трехмерных игр. Прямо на выставке желающие убедились в том, что на ноутбуке от Acer можно одновременно запустить браузер и открыть в нем два десятка сайтов, текстовый редактор, программу для обработки фотографий, включить музыку. Такая нагрузка не влияет на работу ноутбука. А еще добавьте сюда мощный аккумулятор, который обеспечивает работу Swift 5 без перерыва и подзарядки на протяжении 13 часов.

Еще одна тайваньская компания — ASUS — удивила самым мощным в мире смартфоном. Модель под названием ROG Phone II Ultimate Ediiton снабжена процессором Snapdragon 855 Plus, 12 гигабайтами оперативной памяти и накопителем в один терабайт! Не всякий компьютер может похвастаться такими характеристиками. Вы спросите, кому нужен такой смартфон? ASUS отвечает, что этот гаджет предназначен для фанатов мобильных игр. Питается он от аккумулятора на 6000 мАч, что в два-три раза больше, чем у любого среднего смартфона. Смартфон настолько горячий (в буквальном смысле), что потребовалась специальная система охлаждения. Без нее пользователь может обжечь себе руки. Продажи начнутся в октябре. Примерная цена — 1200 евро.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о чудесах медицины, представленных на выставке электроники в Лас-Вегасе.

Тем временем в США прошла презентация новых продуктов Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые могут поступить в продажу уже 27 сентября.



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