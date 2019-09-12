- 17:43 Чтобы остановить дождь, организаторы первого фестиваля «Червона рута», обратились к мольфару
- 17:36 Легкий рецепт десерта панна-котта: быстро и вкусно
- 17:25 Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака
- 17:17 Пали смертью храбрых: в сети показали фото морпехов, погибших на Донбассе 11 сентября
- 16:55 Все вернувшиеся из российского плена военные моряки получат квартиры в Одессе
- 16:45 Алла Пугачева в кружевном белье взбудоражила сеть
- 16:41 В Кировоградской области 10-летний мальчик покончил с собой из-за подарка старшему брату
- 16:18 Меган Маркл вышла из декрета в одежде своего дизайна, а принц Гарри нарушил протокол по примеру жены
- 16:04 В неформальной обстановке: Зеленский встретился с освобожденными Россией украинскими моряками
- 16:04 В Раде определились с наказанием для Геращенко за "зеленых человечков"
- 16:01 Свадьба Собчак: как это было с Виторганом
- 15:48 Скандал родом из 90-х: певицу Азизу требуют привлечь к ответственности за обвинение Игоря Талькова в сутенерстве
Пали смертью храбрых: в сети показали фото морпехов, погибших на Донбассе 11 сентября
На Донбассе вечером 11 сентября вследствие вражеского обстрела погибли двое бойцов 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады. После обстрела врагом позиций ВСУ в районе Волновахи погибли Александр Линчевский и Николай Обуховский.
Матросу Александру Линчевскому был 21 год. Военнослужащий был родом из села Матусов Черкасской области. В своем батальоне боец выполнял функции стрелка-помощника гранатометчика. В состав бригады Линчевский пришел на срочную службу, но когда узнал, что подразделение едет в район ООС, то подписал контракт и отправился вместе с побратимами в район боевых действий.
Вторым погибшим стал 32-летний прапорщик Николай Обуховский из села Великая Мечетня Николаевской области. На фронте он был с самого начала боевых действий, прошел Дебальцево, решил продолжить военную службу. В родной Николаевской области у погибшего остались жена и малолетняя дочь.
«От вражеских пуль погибли двое бойцов нашего батальона. Ребята выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный погибли вместе смертью храбрых», — говорится в заявлении командования 1-го отдельного батальона морской пехоты.
Напомним, на фронте с сентября снова активизировались вражеские снайперы, и Объединенные силы понесли потери. А в целом с начала российской агрессии на Донбассе погибли 14 тысяч человек, включая военных и гражданских лиц.
Фото Sviatoslav Smuk/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"