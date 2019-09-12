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Пали смертью храбрых: в сети показали фото морпехов, погибших на Донбассе 11 сентября

17:17 12 сентября 2019 181
морпехи
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе вечером 11 сентября вследствие вражеского обстрела погибли двое бойцов 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады. После обстрела врагом позиций ВСУ в районе Волновахи погибли Александр Линчевский и Николай Обуховский.

Матросу Александру Линчевскому был 21 год. Военнослужащий был родом из села Матусов Черкасской области. В своем батальоне боец выполнял функции стрелка-помощника гранатометчика. В состав бригады Линчевский пришел на срочную службу, но когда узнал, что подразделение едет в район ООС, то подписал контракт и отправился вместе с побратимами в район боевых действий.

линчевский

Вторым погибшим стал 32-летний прапорщик Николай Обуховский из села Великая Мечетня Николаевской области. На фронте он был с самого начала боевых действий, прошел Дебальцево, решил продолжить военную службу. В родной Николаевской области у погибшего остались жена и малолетняя дочь.

обуховский

«От вражеских пуль погибли двое бойцов нашего батальона. Ребята выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный погибли вместе смертью храбрых», — говорится в заявлении командования 1-го отдельного батальона морской пехоты.

Напомним, на фронте с сентября снова активизировались вражеские снайперы, и Объединенные силы понесли потери. А в целом с начала российской агрессии на Донбассе погибли 14 тысяч человек, включая военных и гражданских лиц.

Фото Sviatoslav Smuk/Facebook

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