Возле Софийского собора археологи обнаружили доселе невиданное строение времен Киевской Руси

История современности

— Ни в одном из старинных письменных источников нет упоминаний о каменной постройке времен Киевской Руси, остатки которого мы сейчас исследуем, — говорит руководитель раскопок кандидат исторических наук Тимур Бобровский. — Более того, мы пока не можем сказать, что представляло собой это сооружение и что в нем находилось. Нашли его совершенно случайно: на территории Национального заповедника «София Киевская» рабочие прокладывали кабель. Согласно закону, за проведением земельных работ в исторической части Киева осуществляется археологический надзор. Так что мы следили за прокладкой кабеля. Когда строители рыли траншею для него в 27 метрах от главного входа в Софийский собор, их лопаты наткнулись на что-то каменное. Так и были обнаружены остатки строения (мы его датируем концом XII — началом XIII века), о существовании которого ученые даже не подозревали. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Хортице ученый случайно обнаружил загадочное древнее святилище.

«На торцах плинфы есть клейма в виде букв, двузубца, звезды»

— В последний раз остатки каменных сооружений времен Руси находили в Киеве 15 лет назад — это были фундаменты церкви на улице Юрковской на Подоле, — продолжает Тимур Бобровский. — И вот теперь удалось обнаружить руины каменного строения рядом с центральным входом в Софийский собор. Изначально мы предположили, что это уцелевшая часть ворот монастыря. Однако по мере продвижения раскопок возникает все больше сомнений в данной гипотезе — уж очень сложным по конструкции и большим по размерам было это строение. Примерно 10 на 10 метров (получается целых 100 квадратных метров). Для той эпохи — весьма большое здание. Замечу, что в те времена дома в Киеве были в основном деревянными. А тут каменное сооружение, да еще и немалых размеров. Нам уже сейчас ясно, что эта постройка необычайно интересна своей архитектурой. Кстати, вполне возможно, что у нее не прямоугольная, а многоугольная форма.

Строение находилось в 27 метрах от Софийского собора

— Что же это могло быть?

— Пока можно только гадать, ведь раскопана только небольшая часть строения — участок одной стены и каменный столб круглой формы. Мы еще не знаем, где в этой постройке были входы, каковы ее архитектурные особенности. В данном случае не получится провести аналогию с каким-либо другим старинным строением, ведь ничего подобного ученые еще не находили.

Читайте также: Кто в действительности построил Софийский собор

Версий о том, что это было за сооружение, много. Например, крещальня перед входом в собор. Или резиденция киевских митрополитов. Либо усыпальница одного или нескольких митрополитов. Да и предположение о воротах пока полностью не исключаем.

Сейчас можно уверенно говорить разве что о том, что это сооружение каким-то образом было связано с Софийским собором. Нам понадобится еще примерно год, чтобы раскрыть остатки строения полностью. А на его исследования может уйти еще больше времени.

Тимур Бобровский: «Не исключено, что это сооружение конца XII — начала XIII века являлось резиденцией киевского митрополита»

— На старинных кирпичах, из которых было построено это сооружение, есть клейма?

— Да — на торцах плинфы. На этих клеймах изображены различные буквы кириллического алфавита, двузубцы, пятиконечная звезда. Такие клейма характерны для мастеров из Смоленска и Чернигова.

Фундамент сооружения, которое мы сейчас раскапываем, древние строители не скрепили раствором. Просто заложили фундаментный ров камнями и засыпали пустоты суглинком (грунтом). Дали фундаменту укрепиться и начали возводить стены из плинфы, которую изготавливали тут же на месте. Скрепляли ее цемяночным (с добавлением кирпичной или керамической крошки) раствором. Сохранились пять рядов этих древних кирпичей. Это удача, ведь зачастую от сооружений той эпохи остались лишь одни фундаменты или фундаменты со стеной высотой в одну-две плинфы.

Часть этого сооружения — столбы, выложенные из плинфы. Тот, который мы уже раскопали, необычной круглой формы (для архитектуры Киевской Руси характерны прямоугольные столбы).

«Реставраторы смогут восстановить ранее не известные фрески XI века Софийского собора»

— Руины древнего строения предстоит законсервировать?

— Да, после окончания раскопок нужно будет провести комплекс работ по консервации — сделать гидро- и теплоизоляцию. Это очень важно. Дело в том, что остатки здания находятся совсем близко от поверхности земли: на глубине каких-то 35—40 сантиметров. Это зона промерзания грунта. Зимой в морозную погоду влага, попавшая на древние стены и фундаменты, может превращаться в лед и тем самым постепенно разрушать старинную кладку. Ее нужно раскрывать и спасать. Прежде строения времен Киевской Руси на столь малой глубине не находили.

Когда мы начали раскопки этого неординарного сооружения, нас ожидал еще один сюрприз: рядом с остатками строения обнаружили культурный слой еще более раннего периода: конца XI — начала XII столетия. В этом слое оказались фрагменты изделий из стекла (в том числе женских браслетов и колец), бронзы, свинцовая печать, которой, вероятно, было скреплено письмо. И самое ценное — фрагменты фресок Софийского собора (он самый древний из сохранившихся христианских храмов периода Киевской Руси, ему уже 1000 лет. — Авт.). Около 900 лет назад по каким-то причинам (скорее всего, в ходе ремонта) эти фрески разрушились, их фрагменты вынесли из храма и разместили в непосредственной близости от его стен. И вот теперь мы обнаружили. несколько сотен фрагментов фресок. Скорее всего, раскопаем еще. Реставраторы смогут попробовать собрать их воедино. Таким образом, исследователям станут доступны ранее не известные фрески собора. Тут следует сказать, что на стенах этого храма часть фресок сохранилась до наших дней.

Фрагменты древних фресок

— Вы сказали, что обнаружили свинцовую печать. Что на ней изображено?

— Это совсем недавняя находка, ее еще предстоит расчистить, чтобы увидеть изображение. Сейчас можно сказать, что это печать XI—XII вв. ека. Скорее всего, ею было скреплено письмо, пришедшее из Византии в Софийский монастырь. Следует отметить, что за все время исследований Софии Киевской, начиная с XIX века, на ее территории обнаружили около полутора десятков свинцовых печатей. Две из них на счету нашей экспедиции. Одну печать мы нашли в прошлом году (не на нынешних раскопках, а на других), и вот сейчас — вторую. Если сможем разобраться, какому конкретно византийскому чиновнику она принадлежала, расширим представления науки о связях священников Киевской Руси с митрополией — Константинополем.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о сенсационном открытии украинских ученых: в Софийском соборе обнаружены портреты князя Владимира и его сыновей.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter