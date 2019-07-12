История современности

С Ириной Вильчинской мы пришли в часовню, находящуюся внутри древнего Софийского собора. — Мы находимся в Благовещенском приделе, в северной части собора. Та часть придела, о которой пойдет речь, а именно алтарная часть, обычно доступна только священникам, — говорит Ирина Вильчинская. — Как видите, на стенах часовни есть росписи. Они разных времен. Лучше всего сохранилась настенная икона первой половины XVII века Богородицы «Светоприимная (Неугасимая) свеча». Божья Матерь здесь изображена со свечой, дарящей свет человечеству. Справа от нее стоят светские люди. В первом ряду четверо мужчин в царских (красных и вышитых золотом) одеждах. Я определила, что это князь Владимир Креститель, его сыновья Ярослав Мудрый, Борис и Глеб. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в композиции «Вселенский собор» в Софии Киевской, как установили исследователи, художник избразил гетмана Ивана Мазепу.

«В XVIІ веке среди руин Десятинной церкви нашли саркофаг с останками Владимира Крестителя»

— Как вам удалось определить, что рядом с Богородицей изображены князь Владимир Креститель и его взрослые дети?

— На эту мысль меня натолкнула история часовни. Следует сказать, что во времена Киевской Руси Софийский собор выглядел иначе, чем сейчас. Его начали возводить при великом князе Киевском Владимире Крестителе в 1011 году и завершили при его сыне Ярославе Мудром в 1018-м. Собор построили по традиционным канонам византийской церковной архитектуры. Тогда он имел по бокам внутреннюю и внешнюю галереи. Мы с вами сейчас находимся на месте, где располагалась одна из этих галерей. Из-за монгольского нашествия и последовавшего за ним длительного периода упадка собор был частично разрушен, пришел в запустение.

Восстанавливать его начал в первой половине XVII века выдающийся человек — митрополит Киевский Петр Могила. Перед тем как в 1633 году он был удостоен этого сана, многие православные храмы были переданы униатской церкви, в том числе древнейший из сохранившихся храмов нашей страны Софийский собор. Петр Могила вернул Софийский собор православной церкви и начал ремонтные работы. Митрополит, возрождая традиционные православные духовные ценности, способствовал пробуждению в народе памяти о князе Владимире, крестившем Киевскую Русь. Это имело практическую необходимость. Нужно было создать культ исторической духовной личности, способный сплотить православных, украинскую нацию. Безусловно, на эту роль больше всего подходил Владимир Креститель.

Петр Могила инициировал раскопки на руинах первого каменного храма Руси — Десятинной церкви. Нашел там саркофаг, в котором предположительно покоились останки князя Владимира. А здесь, в Софийском соборе, на том месте, где мы с вами стоим, была возведена часовня. Митрополит намеревался поместить в нее раку с мощами князя Владимира, найденными на руинах Десятинной церкви. К тому же рядом с этой часовней Петр Могила освятил алтарь Владимира. Митрополит хотел создать в Софийском соборе усыпальницу этого князя, причисленного к лику святых. К сожалению, полностью воплотить замысел (в том числе, установить в часовне раку с останками Владимира) не успел — скончался в 1647 году.

Я рассуждала так: еще в Византии, от которой Русь приняла православие, существовала традиция изображать на стенах храмов императоров и членов их семей, меценатов церкви. У нас эта традиция также утвердилась. Поэтому вполне возможно, предположила я, что по воле митрополита Петра Могилы в часовне, куда он планировал поместить саркофаг с останками Владимира, есть изображение князя.

Ирина Вильчинская: «Лучше всего сохранилась настенная икона первой половины XVII века Богородицы «Светоприимная (Неугасимая) свеча»

— Чтобы проверить это, вам нужно было знать, как он выглядел?

— Следовало знать нечто иное, а именно: какая к середине XVII века сложилась церковная традиция изображать Владимира Крестителя. Я сравнивала изображения на монетах времен княжения Владимира, миниатюрах летописей, иконах более позднего времени. Выяснила, что с XIV—XV вв. еков иконописцы показывали его в городчатой короне, с перпендулами (височными украшениями), в красном, расшитом золотом плаще, который имели право носить только властители. Кроме того, рядом с ним стали изображать сыновей Бориса и Глеба, причисленных к лику святых.

Детей у Владимира было много, особое внимание этим двум сыновьям уделялось потому, что они были рождены в браке с византийской царевной Анной. Женитьба на ней была очень почетной. После свадьбы с Анной Владимира начали называть царем, ведь он стал родственником императора сильнейшего в мире государства того времени — Византийской империи. Императоры в Константинополе имели исключительное право носить красные с позолотой плащи. В таком же плаще изображали и Владимира. Еще одна существенная деталь: его всегда писали на иконах с бородой.

«Ярослав Мудрый изображен более старшим, чем его отец князь Владимир»

— Что произошло с останками князя Владимира и саркофагом, в котором они находились?

— Известно, что часть останков митрополит отправил в подарок московскому царю. Вероятно, они хранятся там до сих пор. Другую часть поместили в Успенском соборе — главном храме Киево-Печерской лавры. Осенью 1941 года собор был взорван, под обломками найти останки Владимира оказалось практически невозможно.

Как я уже говорила, лучше всего в часовне, в которой мы сейчас с вами беседуем, сохранилась настенная икона Богородицы «Светоприимная свеча». Среди людей, которые находятся справа от нее (относительно зрителя) в первом ряду, изображен бородатый мужчина в красном плаще, в городчатой короне, с перпендулами. Все сходится — это князь Владимир. Он умер, когда ему было около 60 лет. Здесь он показан примерно в таком же возрасте. Сменивший его на великокняжеском престоле в результате жестокой братоубийственной войны сын Ярослав правил долго — 35 лет, скончался в 75. Вот таким, мужчиной за 70, его и изобразили здесь стоящим рядом с отцом. В его времена мало кто доживал до такого почтенного возраста. Руки этого выдающегося правителя сложены, как у человека, принимающего причастие. Любопытно, что в XVII веке Ярослава Мудрого еще не канонизировали. Тем не менее он был настолько почитаем в народе, что его имя записывали во все святцы (списки святых и праздников, размещенные в календарном порядке). За Владимиром и Ярославом изображены князья Борис и значительно моложе его Глеб.

Отмечу еще одну интересную особенность этой настенной иконы. Слева от Богородицы мы видим много священников. У одного из них, стоящего в первом ряду, клобук (шапка) заметно выше, чем у остальных. К сожалению, его лицо почти стерто. Но все же с высокой долей вероятности можно говорить о том, что это сам митрополит Петр Могила. Ведь он был человеком амбициозным, много сделал для восстановления Софийского собора. Так что было вполне закономерно показать его в этой композиции. Косвенным подтверждением версии является то, что Петра Могилу изобразили в старинной церкви Спаса на Берестове в Киеве, которую он восстанавливал.

Ближе всех стоящим к Богоматери изображен Владимир Креститель, справа от него Глеб и Ярослав Мудрый. Слева — Борис

— Почему князя Владимира и его сыновей изобразили рядом с Богородицей?

— Напомню, в этой части Софийского собора находится Благовещенский придел — он посвящен событию, описанному в Библии: архангел Гавриил принес Марии благую весть о непорочном зачатии, о том, что она родит Сына Божьего. По заказу Петра Могилы был создан ряд настенных икон, которые иллюстрируют Акафист (гимн), прославляющий Богородицу. История Акафиста восходит к чудесному спасению столицы Византии Константинополя от объединенных сил аваров, персов, славян и булгар. Они привели под стены города огромное войско.

Когда положение осажденных казалось почти безнадежным, патриарх Сергий с иконой Влахернской Божьей Матери стал обходить крепостные стены. Весь город при этом горячо молился. И произошло чудо: над городом все увидели Богоматерь в сверкающем убранстве. Варвары были потрясены явлением Матери Божьей и в панике бежали прочь от Константинополя. Икона Влахернской Божьей Матери затем еще не однажды спасала Константинополь. Кстати, один из самых почитаемых у нас праздников — Покрова Богородицы — празднуется в честь того, что в 910 году при осаде Константинополя полчищами сарацин-мусульман во время ночного богослужения 14 октября в наполненной молящимися церкви Влахернской Божьей Матери явилась Богородица с ангелами и святыми. Она молилась Богу за спасение Константинополя, а затем простерла над прихожанами покрывало. Наутро сарацины сняли осаду.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что фрески древней Кирилловской церкви в Киеве теперь можно рассмотреть в 3D онлайн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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