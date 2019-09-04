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Общество и люди

Повел на прогулку сына: на Хортице ученый случайно обнаружил загадочное древнее святилище

17:11 4 сентября 2019 54
Каменное сооружение&nbsp;— раскопки
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В Запорожье на острове Хортица начаты раскопки древнего сооружения, возраст которого археологи оценивают в четыре-пять тысяч лет. Любопытно, что найдено оно было случайно: старший научный сотрудник Национального заповедника «Хортиця» Дмитрий Никоненко отправился на прогулку с сыном по острову. В балке Каракайка обратил внимание на небольшую возвышенность на поляне. Решил проверить, нет ли под слоем грунта чего-то, представляющего интерес для археологии. Интуиция его не подвела: когда стал протыкать землю щупом, наткнулся на камни. Вскоре там начались раскопки, которые возглавил Дмитрий Никоненко.

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Участник раскопок на Хортице ветеран АТО Вячеслав Зайцев, заведующий научной библиотекой Национального заповедника «Хортиця», сообщил «ФАКТАМ», что возраст древнего комплекса удалось определить благодаря тому, что подобные сооружения находили как на самой Хортице, так и в Надпорожье.

— Объект, который мы сейчас исследуем, сложен из камня в форме круга диаметром 9,5 метра, — говорит Вячеслав. — Эти булыжники древние строители собрали на берегу Днепра. Предназначение комплекса пока что не выяснено. Скорее всего, под ним находится захоронение.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об интересной находке археологов в Киеве на Владимирской горке, рядом с памятником князю Владимиру.

Это произошло, когда в столице начали строить скандально известный стеклянный мост.

Фото с сайта https://www.061.ua

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