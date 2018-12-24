Во времена СССР старинную живопись в Софийском соборе закрасили из пульверизатора

История современности

В Софийском соборе на части стен и сводов вы не увидите изображений — просто окрашенные в нейтральный цвет поверхности. То, что там под несколькими слоями краски упрятана великолепная живопись XVIII—XIX столетий, выяснила заведующая сектором Национального заповедника «София Киевская» Тамара Рясная , когда обнаружила в архиве отчеты советских реставраторов. Оказалось, в середине 1950-х годов, видимо, в запале борьбы с религиозным искусством, они наглухо закрасили значительную часть композиций. И вот теперь их современные коллеги впервые раскрыли две внушительные по размеру работы XIX века.

— На них изображены события, произошедшие в день воскресения Иисуса Христа и описанные в Евангелии от Луки, — рассказала «ФАКТАМ» Тамара Рясная. — Сына Божьего распяли на горе Голгофа в пятницу, а в воскресенье Лука с другим апостолом — Клеопой — шли из Иерусалима в селение Эммаус. Оба были разочарованы и угнетены тем, что Христос умер, как обычный смертный. К тому времени они знали, что жены-мироносицы были у гроба Господня и ангел сказал им: «Иисуса там уже нет». Однако Лука и Клеопа не поверили. По дороге в Эммаус им явился Христос, но они Его не узнали (как сказано в Евангелии, «их глаза и сердца были закрыты»). Они стали рассказывать попутчику о своей печали. А тот им ответил, что все получилось, как предвещали пророки. Эта сцена изображена на первой из раскрытых реставраторами композиций — «Путь в Эммаус». На второй изображен ужин в Эммаусе: Лука с Клеопой пригласили Иисуса на ужин, и в тот момент, когда Сын Божий преломил хлеб, они наконец узнали Его. Ну, а затем Христос стал для них невидимым.



* В композиции «Путь в Эммаус» изображено, как после воскресения Христос явился апостолам Луке и Клеопе, но они Его не узнали

— Реставраторам было сложно раскрыть эти работы?

— Руководитель научно-реставрационной мастерской нашего заповедника Анатолий Остапчук говорил мне, что непросто. В отчетах реставраторов 1950-х годов сказано, что изначально они намеревались закрасить живопись XVIII—XIX вв. еков легкой водянистой краской — чтобы ее было легко смыть, если в будущем понадобится открыть изображения. Однако, когда их закрасили, образовавшиеся пустые места на стенах и сводах сильно бросались в глаза. Поэтому стали подбирать краску другого оттенка. Пришлось перекрашивать несколько раз, причем грубо, струей краски из пульверизатора. Получился многослойный «пирог», убрать который было тяжело.



* «Ужин в Эммаусе». Когда Спаситель надломил хлеб, апостолы наконец узнали Его, и Он тут же стал невидимым

— Вначале мы попытались удалить наслоение краски с помощью воды комнатной температуры, но это не помогло, — говорит реставратор Дорат Капориков. — Попробовали использовать теплую воду, однако и это не дало нужного результата. Стали добавлять в воду спирт, затем растворитель — пока не подобрали подходящий состав. Вначале раскрыли руку одного из персонажей — до нее легче всего было добраться с лесов, на которых мы работали.

— Удалось разобраться, почему в 1950-е годы в соборе закрасили живопись XVIII—XIX столетий?

— Тогда был такой подход: древние фрески и мозаики времен Киевской Руси имеют историческую ценность, поэтому их нужно сохранять и реставрировать, — отвечает Тамара Николаевна. — Живопись более позднего времени ценности, мол, не имеет, поэтому ее закрасили. При этом во внимание почему-то не брался тот факт, что композиции XVIII—XIX вв. еков — это неотъемлемая часть истории Софийского собора. Кстати, в XVIII столетии фасады этого храма были кардинально перестроены. Но ведь сейчас никому и в голову не приходит возвращать собору первозданный вид, соответствующий канонам византийского церковного зодчества.

— Софийский собор был построен и расписан тысячу лет назад. Почему его расписывали и в XVIII—XIX вв. еках?

— После монгольского нашествия собор несколько столетий находился в запустении. В XVIII веке усилиями митрополита Петра Могилы началось его восстановление: перестроили фасады, закрыли штукатуркой старинные фрески времен Киевской Руси и за несколько десятилетий расписали храм заново. В середине XIX столетия из Санкт-Петербурга в Киев приехал талантливый искусствовед академик Федор Солнцев — для изучения старинной живописи Киево-Печерской лавры. Как раз в это время в Софийском соборе на одной из живописных композиций XVIII века отслоился красочный слой. Под ним оказалось более раннее изображение. Пригласили Солнцева посмотреть. Так были открыты фрески начала XI века. О сенсационной находке доложили императору, и тот распорядился раскрыть древнюю живопись. Возглавить работы поручили академику Солнцеву.

Он делал зондажи, которые позволяли понять, сохранились ли фрески на том или ином участке стен и сводов. Там, где они были, живопись XVIII века удаляли.

Значительная часть древних фресок и мозаик сохранилась не полностью. Например, половина изображения того или иного святого осталась, а другая была безвозвратно утрачена. В таких случаях солнцевские реставраторы дополняли недостающие фрагменты. К счастью, советские реставраторы в 1950-е решили не закрывать их краской. Но они наглухо закрасили самостоятельные композиции XIX столетия, такие как «Путь в Эммаус» и «Ужин в Эммаусе», выполненные в 1850—1851 годах.



* Древние фрески Софийского собора

— Почему Солнцев изобразил эти евангельские сюжеты?

— Они тематически созвучны композициям, которые их окружают, в них рассказывается о событиях, произошедших после воскрешения Христа (христологический цикл).

— Созданные по эскизам Солнцева работы заметно отличаются от древних фресок. Это сделано намеренно?

— Солнцев и не стремился, чтобы они походили на фрески. Ставил другую задачу: наследовать стиль живописи XVIII века. Но это ему не очень-то удалось.

Замечу, что решение раскрыть «Путь в Эммаус» и «Ужин в Эммаусе» принималось с оговоркой: если окажется, что они отвлекают на себя много внимания или сильно контрастируют с фресками, их придется вновь закрасить. Но оказалось, они гармонично выглядят рядом с живописью и мозаиками княжеских времен. Поэтому их решили оставить.



* Тамара Рясная: «Раскрытые нашими реставраторами композиции XIX века пришлось бы вновь закрасить, если бы оказалось, что они не гармонируют с древними фресками»

— Эти две композиции требовали реставрации?

— Самой минимальной, ведь они довольно хорошо сохранились. Разве что укрепили красочный слой в местах его шелушения. Обычно реставраторы покрывают такую живопись лаком. Однако в данном случае решили этого не делать. Ведь композиции Солнцева стали бы блестеть и выглядели бы неуместно рядом со строгими приглушенных тонов древними фресками. Кстати, в княжеские времена написанные на жизнерадостном голубом фоне фрески были яркими. За тысячу лет они заметно потускнели.

Важно отметить, что «Путь в Эммаус» и «Ужин в Эммаусе» наши реставраторы раскрыли как бы попутно, ведь их основной задачей было очистить от накопившихся за многие годы наслоений тысячелетние мозаики и при необходимости укрепить их.

Реставраторы также по моей просьбе сделали зондажи красочного слоя некоторых композиций XIX века. Речь идет о работах талантливейшего иконописца Ивана Пешехонова. Он создал в соборе серию работ в технике, которая очень похожа на стиль фресок. К сожалению, против него плелись интриги, и его отстранили от участия в солнцевской реставрации.

— Что это за история?

— Зачинщиком интриг был митрополит Киево-Печерской лавры Филарет (Амфитеатров). Он вообще был против реставрации Софийского собора. Ведь получалось так: убирали красочный слой XVIII столетия, а под ним фреска с двоеперстием (с 1653 года по решению патриарха Никона православных обязали молиться тремя перстами. — Авт.). Неудовольствие митрополита умножилось из-за того, что Солнцев пригласил проводить реставрацию старообрядца Пешехонова.

— Почему именно его?

— У династии иконописцев Пешехоновых выработался великолепный стиль, который объединял древний византийский и современный. Солнцев считал, что лучше, чем Пешехонов, никто не справится с работой в Софийском соборе. Амфитеатров же хотел, чтобы этим занялся его любимец иконописец Киево-Печерской лавры отец Иринарх. Интриги против Пешехонова продолжались несколько лет. Дошло до того, что недруги рассорили его с Солнцевым. В конце концов талантливому мастеру пришлось уехать. К счастью, он успел многое сделать в соборе. После его отъезда отец Иринарх переписал работы Пешехонова на свой лад — сделал более яркими, детализировал черты лиц персонажей. До недавнего времени считалось, что в Софийском соборе работы Пешехонова не сохранились. Нынешняя реставрация показала, что это не так: уцелели его росписи, находящиеся на большой высоте.

И вот еще что. Я уже говорила, что наши реставраторы очистили древние мозаики от наслоений и наплывов краски. Когда проводила экскурсии в соборе, рассказывала туристам, что размер смальты (расплавленного стекла), из которой византийские мастера выкладывали эти мозаики, — от двух до 1,6 кубических миллиметра. Экскурсанты удивлялись: «Не может быть: два кубических миллиметра — это же крупинка!» Так вот, во время минувшей реставрации я поднималась к мозаикам и своими глазами видела: там есть кусочки смальты, размеры которых явно меньше двух кубических миллиметров! Кстати, в мозаиках Софийского собора использована смальта 177 оттенков. Очищенная во время реставрации мозаичная живопись теперь выглядит гораздо ярче, чем прежде.



* Богородица с красной пряжей в руках (мозаика)

— Среди отреставрированных мозаик есть изображение Богородицы с пряжей красного цвета в руках. Что это за сюжет?

— Сцена Благовещения в версии, описанной в неканоническом Евангелии Иакова. Церковь разрешает его читать. В нем сказано, что Богородица пряла пурпурные нитки для завесы в храме. В это время к ней явился посланник Божий архангел Гавриил с благой вестью — Мария станет матерью Спасителя мира. В канонических евангелиях — от Иоанна, Луки, Матвея и Марка — не сказано о том, что во время Благовещения Мария пряла пряжу. Кстати, в Софийском соборе довольно много сюжетов из неканонических евангелий.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как готовили Софию Киевскую к Объединительному собору православных церквей Украины, который состоялся в древнейшем храме нашей страны 15 декабря.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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