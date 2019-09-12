24.72 / 24.99 27.14 / 27.56
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинская теннисистка будоражит сеть горячими снимками (фото)

22:20 12 сентября 2019 145
Украинская теннисистка будоражит сеть горячими снимками (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 68-ю строчку в мировом рейтинге, восстанавливается после травмы.

30-летняя киевлянка проходит лечебные процедуры в испанской Марбелье, чередуя посещение физиотерапевта с солнечными «ваннами» на пляже. Фотографиями же Леся охотно делится со своими подписчиками в Instagram.

Люди не скупятся на восторженные комментарии. «Мне кажется или кто-то начал поиски супруга в инсте)», «видно, что Леся уже хочет своего Монфиса», «Уже в мужской рубашке, личная жизнь потихоньку налаживается)», — пишут фанаты под снимками, набирающими по несколько тысяч «лайков».

Читайте также: «Хотела бы сняться в фотосессии для Men’s Health» — Леся Цуренко о достижениях и планах на будущее

Отметим, что свой последний матч Цуренко провела 1 августа, проиграв во втором круге турнира в Вашингтоне Зарине Дияс из Казахстана — 4:6, 4:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид показала стройную фигуру на отдыхе в Испании.

Фото Instagram Леси Цуренко

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер