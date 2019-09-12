Украинская теннисистка будоражит сеть горячими снимками (фото)

Спорт

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 68-ю строчку в мировом рейтинге, восстанавливается после травмы.

30-летняя киевлянка проходит лечебные процедуры в испанской Марбелье, чередуя посещение физиотерапевта с солнечными «ваннами» на пляже. Фотографиями же Леся охотно делится со своими подписчиками в Instagram.

Люди не скупятся на восторженные комментарии. «Мне кажется или кто-то начал поиски супруга в инсте)», «видно, что Леся уже хочет своего Монфиса», «Уже в мужской рубашке, личная жизнь потихоньку налаживается)», — пишут фанаты под снимками, набирающими по несколько тысяч «лайков».

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Отметим, что свой последний матч Цуренко провела 1 августа, проиграв во втором круге турнира в Вашингтоне Зарине Дияс из Казахстана — 4:6, 4:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид показала стройную фигуру на отдыхе в Испании.

Фото Instagram Леси Цуренко

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