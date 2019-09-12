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Под Киевом «Волга» опрокинула автоцистерну с топливом: семь тонн горючего ушли в землю (фото)
Днем 12 сентября на Одесской трассе под Киевом произошло дорожное ЧП, которое на несколько часов основательно осложнило дорожное движение в направлении столицы.
Предварительно установлено, что «Мерседес», загруженный дизельным топливом, двигался в сторону Киева. Недалеко от спуска к Вите-Почтовой в топливозаправщик сзади врезалась «Волга». Удар был такой силы, что «Мерседес» опрокинулся. Из сорванных люков на дорогу хлынуло топливо. Представитель топливной компании рассказал, что «уплыло» семь тонн. К счастью, пожара удалось избежать.
В результате ДТП транспорт мог двигаться только по одной полосе. Водитель «Мерседеса» госпитализирован, а водителя «Волги» отправили на медицинскую экспертизу, поскольку, как утверждают свидетели, у него были признаки алкогольного опьянения.
Вердикт медиков пока неизвестен. Зато известна предварительная сумма убытка от разлива горючего — порядка 160 тысяч гривен. Плюс стоимость пришедшего в негодность «Мерседеса». Кто будет платить за все это, пока неизвестно, но, если будут доказаны вина водителя «Волги» и факт опьянения, то застолье для него окажется очень дорогим.
Начато расследование.
Напомним, крупное ДТП произошло на Одесской трассе вечером 6 сентября: неподалеку от поворота на Чабаны фура таранила сразу несколько автомобилей. Не обошлось без пострадавших.
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