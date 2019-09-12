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В Черниговской области полыхает военный полигон, огнем охвачены уже 10 гектаров территории
В Украине возник масштабный пожар на территории еще одного военного полигона — на этот раз в Черниговской области. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в четверг вечером.
«12 сентября в 15:05 в оперативно-координационный центр Управления ГосЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре настила и самосевных насаждений в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе», — сказано в сообщении.
Отмечается, что площадь возгорания составила около 10 га.
Уточняется, что возгорание произошло в лесном массиве на военном полигоне в Козелецком районе. Там находится воинская часть А-0665.
С пламенем на борьбу выступили 88 спасателей и два десятка техники ГосЧС, воинской части и местных пожарных команд, а также авиация — самолет и вертолет. По состоянию на 18:30 авиацией было совершено 4 сбросы воды. Тушение пожара продолжается.
В Генштабе и Минобороны информацию о пожаре пока не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ», сообщали о том, что в Калиновке (Винницкая область) случился пожар в районе складов боеприпасов. Сейчас он уже ликвидирован. По данным военных, оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба облетела территорию арсенала и зафиксировала только единичные участки задымления. 11 сентября на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов на военном арсенале в Калиновке (Винницкая область) прогремело шесть взрывов. Сегодня арсенал снова заработал, но его усиленно патрулируют.
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