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Красиво жить не запретишь: пока Рада работала, нардеп занимался изучением условия отдыха на VIP-яхте (видео)
Народный депутат Юрий Шаповалов, который прошел в парламент по округу в Полтавской области, во время заседания Верховной Рады занимался планированием своего досуга. Видео, на котором видно занятия Шаповалова на рабочем месте, опубликовал блогер Всеволод Филимоненко на своей странице в Facebook.
Автор блога отметил, что Юрий Шаповалов просматривал предложения об аренде яхт для совершения круизов, цена за которые измеряется в тысячах долларов.
«Новоизбранный народный депутат от процветающей Полтавы Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза на заседании Рады», — пишет блогер.
Также он приводит информацию о том, что стоимость подобной услуги составляет около 12 тысяч долларов.
«Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает себя труду на благо украинцев», — иронизирует автор сообщения.
Также он в шутку предлагает народному избраннику отправить в круиз его вместе с товарищем, занятым «наблюдением» за нардепами, — дескать, тогда они не будут следить за телефоном слуг народа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 12 сентября, Верховная Рада поддержала идею о лишении зарплаты депутатов-прогульщиков. Законопроект № 1035−2 принят за основу 288 голосами. В отличие от ранее существовавших финансовых наказаний для депутатов (например, лишения зарплаты за пропущенный без уважительных причин рабочий день), на этот раз предполагается подойти к вопросу радикально. Если в течение месяца нардеп пропускает более трети сессионных заседаний или более половины совещаний в комитете, то парламентария лишают ежемесячных депутатских выплат. Данные о присутствии/отсутствии депутата в зале планируется получать из электронной системы «Рада».
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