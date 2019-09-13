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«Гори в аду, символ России!»: Сенцов публично сжег свою тюремную робу (видео)
Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов устроил публичную расправу над «самой ненавистной вещью на Земле» — тюремной робой, которую он носил в колонии.
На глазах у семьи и знакомых бывший политзаключенный облил бензином и поджег свою тюремную робу, в которой он ходил в российской тюрьме. Видео произошедшего опубликовал на своей странице активист Максим Прокопенко.
«Эта роба заключенного самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) России, гори в аду», — сказал Сенцов и поджег одежду.
Тюремная роба вспыхнула мгновенно под восторженные возгласы очевидцев: «Слава Украине!», «Хорошо горит!»
После этого Олег Сенцов заявил, что почувствовал облегчение.
Напомним, 7 сентября Олег Сенцов вместе с другими политзаключенными вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ. Сенцова вместе с Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко созвали первую пресс-конференцию после своего освобождения. На ней они поблагодарили всех, кто участвовал в их освобождении. Также Сенцов в ходе пресс-конференции извинился за предыдущие отказы журналистам в интервью. Он признался, что просто не любит быть героем телешоу и других публичных мероприятий.
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