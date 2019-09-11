Украина

7 сентября в Украину вернулись 35 освобожденных из российских застенков украинцев, в том числе кинорежиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов и активист Александр Кольченко, которых в мае 2014 года схватили в оккупированном Крыму. Судилище по сфабрикованному делу (им инкриминировали «подготовку терактов») завершилось в августе 2015-го: Сенцова приговорили к двадцати годам колонии строгого режима, Кольченко — к десяти. На пресс-конференции в Украинском доме, прошедшей спустя три дня после обмена, яблоку негде было упасть. Некоторые вопросы журналистов, честно говоря, вызывали недоумение, поскольку ребята пока слабо ориентируются в политических перипетиях, у них было очень мало времени, чтобы хотя бы по минимуму вникнуть в происходящее в стране, не говоря о более давних событиях. Только одна деталь, характеризующая, по сути, все. У Сенцова зазвонил телефон. Он безуспешно пытался сбросить звонок, пока не выручил немногословный Кольченко (он был явно смущен вниманием медиа к себе — впервые общался в таком формате). «За пять лет отвык обращаться с техникой», — объяснил Сенцов…

О планах

Кольченко сказал, что продолжит учебу (до аннексии полуострова он учился в Таврийском национальном университете), а Сенцов говорить на эту тему категорически отказался: «Собираюсь заниматься двумя самыми прекрасными вещами в мире: снимать кино и жить».

О СМИ

Сенцов заранее принес извинения за отказ участвовать в разных ток-шоу и прочем. «Я не очень люблю подобные мероприятия, какие-то гламуры, тусовки, бомонды — это для меня чуждо, и все шоу, интервью, передачи мне не очень интересны. Пользуясь случаем, я оптом как бы приношу свои будущие извинения за отказы от участия в массовых мероприятиях. Я не хочу выходить в тираж и быть свадебным генералом… Надеюсь, что на меня не будут обижаться и считать, что я не благодарен. Примут с уважением и пониманием мою позицию, и мы не рассоримся с вами».

О Цемахе

В эти дни в СМИ появилась информация о том, что Сенцов возражал против выдачи бывшего «командира ПВО ДНР» Владимира Цемаха России. Олег объяснил: «Когда меня спросили, правда ли, что я был против такого обмена, я удивился. Потому что таких мыслей я не высказывал». Оказывается, эту фамилию и Сенцов, и Кольченко впервые услышали только в самолете. «Если президент, которого избрала Украина, у которого действительно высокий кредит доверия, принял такое решение, значит у него была такая необходимость», — сказал Сенцов. Он поблагодарил и прошлую власть за то, что с первых дней заточения Киев начал борьбу за его освобождение.

О посулах оккупантов

Сенцов рассказал, что за две недели до президентских выборов в Украине в 2014 году ему предлагали скостить срок: «Приходит следователь и говорит мне: „На тебя есть свидетельства, ты в любом случае сядешь, но можешь облегчить свое участие — дать показания на кого-то в Киеве. Вот есть Кличко. Кого еще знаешь, кто был на Майдане, давай на любого. Хочешь на Кличко, хочешь на кого-то другого, любая фамилия нам подходит… Если даешь показания — получишь семь лет, если нет — пойдешь „паровозом“ и получишь двадцать“. Я сказал: „Нет!“ сразу, не раздумывая и никогда об этом не жалел». Кольченко рассказал свою историю. Оказывается, ему в колонии предложили работать… у них. Александр отшутился: «Ну, не знаю, нужно сначала осмотреться, узнать условия труда, зарплату». По его словам, сотрудник учреждения очень разнервничался.

О возвращении в Крым

Сенцов пообещал: «Вернусь туда только на танках», но добавил, что его слова не стоит воспринимать буквально. Он считает, что Путину «легче отдать Кремль, чем Крым».

О политике

«Политики со мной никакие не связывались (речь о вступлении в какую-либо партию. — Авт.) на протяжении пяти лет, и я им очень за это благодарен, — сказал Сенцов. И добавил: — Я чувствую определенную ответственность перед своим народом и своей страной, поэтому буду делать все, что в моих силах, для своей страны».

О моральной поддержке

Сенцов призвал писать всем, кто находится в российском плену. «Для любого заключенного: политический он, не политический, украинец, казах, кто угодно… В тюрьме письма — это самое важное. Ты можешь не поесть день, ты можешь остаться без передачи, что-то могут с тобой делать, но письмо… Все ждут писем. Поэтому пишите. О чем угодно». Сенцов привез с собой «22 килограмма макулатуры»: «Это письма — я ни одно письмо не выкинул, все привез. А еще книги и тетради. 15 штук, все исписаны».

Он сказал, что раньше для творческой работы ему нужны были особые условия — тишина, уединение, а теперь он пишет при любом шуме. Хотя его обыскивали каждый день, прочитать написанное вертухаям было сложно, так как у него не очень хороший почерк. Сенцов сообщил, что 22 сентября во Львове будет презентован сборник его рассказов «Маркетер».

О голодовке

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней. Прекратил свой протест 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. По его словам, он планировал начать еще одну голодовку этой весной.

Кольченко в знак солидарности с Сенцовым тоже голодал: «Когда стало известно, что Олег объявил голодовку, я сначала нервничал, думал над этим. Буквально в первые дни прилетела мой адвокат, отговаривала меня от голодовки, но безрезультатно. Я знал, что в современной России эта разновидность борьбы малоэффективна, однако надо было поддержать Сенцова. В первые два дня было сложно, чувствовал сильный голод».

Кольченко признался, что пока он вынужден обходиться диетической пищей. Но больше всего хочет борща с пампушками.

О физической форме

Сенцов прекрасно выглядит. «Все ждали, что я выйду скелетом, каким был в прошлом году, но прошел год, я чем-то занимался за это время. Моя задача была восстановиться. Я восстановился… Всю жизнь занимаюсь спортом. На воле занимался и в тюрьме, начиная с первых дней при любой возможности. В камере, не в камере, на прогулке. Не курю, не чифирю. Алкоголя там нет, наркотиков там нет. Я не принимал наркотики, с алкоголем у меня хорошие отношения, без каких-то безумств».

Об обмене

Сенцов сказал: «Все эти пять лет я был спокоен, был уверен, что все будет хорошо… Перед обменом чувствовал себя совершенно спокойно. Вообще не нервничал, пока не обнялся с дочкой, был совершенно спокоен. После освобождения было ощущение, что это один из немногих дней, ради которых стоит жить». Кольченко тоже «почувствовал радость и облегчение».

О российской пропаганде

«Когда я смотрел телевидение, то одновременно было весело, смешно и грустно», — прокомментировал Кольченко. А Сенцов добавил, что в выходные дни любил смотреть программы рупора Кремля Киселева, хотя это было «немного извращенное удовольствие». «Развлечений в тюрьме мало: цирка нет, театра нет, а тут все показывают. Это очень весело. Конечно, верить ему невозможно. Кем надо быть, чтобы ему верить?»

О России

Сенцов не верит, что Кремль хочет мира: «Сколько бы волк ни рядился в овечью шкуру, зубы у него постоянно на месте, не переживайте. Не верьте в это. Я не верю». При этом он поддерживает любые переговорные процессы: «Сто лет переговоров лучше, чем один день войны».

«Люди, которые давно уже живут в России, говорят: „Здесь ничего не происходит, это болото“. А мне казалось, что нет. Я пробыл там пять лет. Да, к сожалению, это болото… Большинству все равно, им все равно вообще. Ничего не волнует. Кто-то запуган, но таких людей немного. Кто-то против сильно, но их тоже немного. Но большинству просто все равно… Люди, которые хотят нормально жить, в России тоже есть. Но их очень мало!» — с горечью заключил Сенцов.

Напомним, по оценкам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в тюрьмах РФ, а также в изоляторах в оккупированном Крыму остаются как минимум 113 украинцев. Кроме того, есть узники, которых годами держат на оккупированной части Донбасса.





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