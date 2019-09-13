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Заклеили рот и нос скотчем: стали известны подробности жестокого убийства предпринимательницы под Винницей
Винницкий городской суд вынес приговор двоим мужчинам, которые ограбили и убили предпринимательницу. Одного из них приговорили к пожизненному заключению, а другого к 9 годам тюрьмы, говорится в сообщении на сайте суда.
Уточняется, что инцидент произошел в октябре 2014 года в городе Тростянце. Злоумышленники связали женщину, заклеили рот и нос скотчем, от чего она задохнулась. После этого осужденные вынесли из ее дома золотые изделия и ценные вещи.
Обвиняемыми оказались жители Винницы 34 и 48 лет, которые познакомились в местах лишения свободы. Во время судебного заседания обвиняемые частично признали свою вину и сказали, что не хотели убивать жертву.
Суд присяжных признал одного из злоумышленников виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой) и п. 6, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества в доход государства.
Второго злоумышленника приговорил к девяти годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества в доход государства за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 187 УК Украины.
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