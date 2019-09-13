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"Хуже Дарта Вейдера": Дональд Трамп «забыл», что у него есть сын от Мелании (видео)
Дональд Трамп, комментируя на пресс-конференции планы запретить в США запретить ароматические смеси для вейпов, странно отозвался о своем 13-летнем младшем сыне Бэрроне, которого родила ему третья жена Мелания. Сидя рядом со своей супругой, Трамп принялся рассуждать о распространении вейпов среди подростков. «Мы не можем позволить, чтобы это так влияло на нашу молодежь. Вот почему это беспокоит первую леди. У нее есть сын — э-э, прекрасный молодой человек. И она очень переживает за него», — сказал он. Правда, спохватившись, он добавил не к месту в середине фразы слово «вместе».
Это вызвало взрыв эмоций в сети. «Как, ради Бога, Трамп мог забыть, что у него есть сын?», — прокомментировал это ведущий сатирической телепередачи The Daily Show Тревор Ноа под смех зрителей. Как пишет Newsweek, Ноа сравнил Трампа со знаменитым злодеем из «Звездных войн» Дартом Вейдером и назвал президента «худшим отцом в мире». Только Дарт Вейдер, хотя и пытался убить своего сына, все же признавал его своим. «Если бы Трамп был Темным Лордом, он сказал бы: «Люк, она — твоя мать», — веселился ведущий комедийной передачи, вспоминая сцену, в которой Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокеру, что он его отец.
Во время речи Трампа Мелания, как обратили пользователи, сидела «с мрачным, каменным лицом». Судя по всему, ее задели слова мужа. «Трамп выдал домашнее прозвище Бэррона — «сын Мелании», «Держу пари, ремарка Трампа согрела сердце Бэррона», «Мелания выглядит недовольной», «Дональд, ты что — забыл, что сын у Мелании от тебя?» — писали комментаторы.
Всего у Трампа, который был женат трижды, пятеро детей — две дочери и три сына.
TONIGHT: Donald Trump moves to ban flavored e-cigarettes, inspired in part by his wife’s son, who is coincidentally also his own son. pic.twitter.com/ts4LtwlhHD— The Daily Show (@TheDailyShow) September 11, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали, что у пользователей сети вызвали возмущение швы на пальто Мелании Трамп.
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