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«Это смешно»: в Белом доме ответили на критику «оскорбительных» швов на пальто Мелании Трамп (фото)
Белый дом выступил в защиту первой леди США, в адрес которой прозвучали новые нападки со стороны недоброжелателей и интернет-троллей.
Дональд и Мелания Трамп опубликовали в соцсетях свое фото, сделанное во время посещения Мемориала рейсу 93 — комплекса, открытого в Пенсильвании на месте крушения рейса 93 компании United Airlines, который был угнан во время атак 11 сентября 2001 года. «Мы никогда не забудем», — подписан снимок, на котором президент и его жена стоят спиной к зрителям.
Однако эту мрачно-торжественную фотографию подвергли критике из-за…темно-синего пальто от Herve Pierre, в котором была Мелания. Многие углядели в его белых швах изображение «башни Всемирного торгового центра с врезающимся в нее самолетом». За самолет пользователи сети приняли клапан, скрепляющий разрез. А за башню — оформляющие разрез швы.
Некоторые назвали это «изображением теракта» и «оскорблением жертв памяти погибших 11 сентября». И сочли, что Мелания сделала это намеренно, поскольку она «никогда и ничего не надевает просто так» и часто отправляет «скрытые послания» выбором своей одежды. Вспоминали в том числе и ее появление в центре содержания мигрантов в куртке с провокационной надписью на спине «Мне реально все равно. А вам?».
Как пишет USA Today, в сети появились сотни возмущенных комментариев в отношении пальто миссис Трамп.
«Это просто смешно», — вынуждена была вмешаться пресс-секретарь Белого Дома Стефани Гришэм.
К слову, в прошлом году Мелания надевала это же пальто на поминальную церемонию в Пенсильвании. Однако тогда швы остались незамеченными.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», соцсети возмутились хамским обращением Трампа с женой Меланией, которую он подзывал к себе, как собаку.
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