Украина

«Слугу народа» поймали на любопытной переписке о голосовании в Раде (фото)

В парламентской фракции «Слуга народа», некоторых членов которой поймали на кнопкодавстве, жестко контролируют процесс голосования в сессионном зале.

Так, «Цензор.нет» опубликовал фото любопытной переписки, которую вели «слуги народа» Олег Семинский и Юрий Корявченков (Юзик из «Квартала»). Как оказалось, первый не проголосовал за проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (1031П).

«Извините, не добежал две секунды», — оправдывается депутат, которого в момент голосования не было на рабочем месте. Хоть народный депутат и прикрыл бумагой экран смартфона, фотографу все же удалось зафиксировать содержание переписки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в объектив фотографа попал депутат от «Слуги народа» Алексей Жмеренецкий, который разгуливал по сессионному залу без обуви, но в ярких носках бордового цвета с белым принтом.

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