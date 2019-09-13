Сенцов рассказал о своей борьбе в российской тюрьме и обратился с важным призывом к Зеленскому

Украина

На ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии выступил освобожденный из российских застенков кинорежиссер Олег Сенцов, который вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена с Россией.

«Я буду говорить о банке, простой пластиковой банке. Там, где я был пять лет, в тюрьме, каждая мелочь очень важна. Там ничего не выбрасывают, все применяют. А самая важная штука — чай. Его можно хранить в коробке, а я хранил в банке. У меня были две тетрадки — желтая и синяя. Я не заказывал, но так получилось — мне их в передаче передали. Это было в самом начале — в первый месяц после задержания. Я вырезал из этих тетрадок две полоски — синюю и желтую. И наклеил на эту банку. Написал два слова: „Слава“ и „Украине“. И поставил на самое видное место. Все пять лет, что я „путешествовал“ по тюрьмам Российской Федерации, она была со мной. Я ставил ее на самое видное место. Банка сильно раздражала тюремщиков. Ее постоянно забирали, срывали флаг, пытались топтать… Было много такой мелкой возни. Это была моя маленькая борьба. Конечно, это не Иловайск, ни Дебальцево… Я не был на Донбассе, не был на войне», — отметил он и добавил, что его «взяли» буквально за пару дней до того, как он должен был отправиться на восток.

«Но я вел свою маленькую войну за себя, за достоинство, за свою страну и за две полоски — желтую и синюю», — отметил он и показал эту банку, а также нагрудную бирку зэков в России с красной полосой, которой обозначают склонных к побегу, а также спецзаключенных.

«В некоторых армиях мира есть такое правило — когда гибнет боец, командир забирает его жетон. Так собираются данные о погибши. Это — очень печальная традиция. Я бы хотел завести другую», — сказал Сенцов, положил свою бирку в банку и добавил: «Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Пан президент, сделайте все, чтобы банка как можно скорее наполнилась». И передал ее Владимиру Зеленскому.

Виступ Олега Сенцова на конференції YES pic.twitter.com/SQW31zDiSX — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Сенцов сжег «самую ненавистную вещь на Земле» — тюремную робой, которую он носил в колонии.

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