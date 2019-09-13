Житейские истории

— По образованию я богослов, окончил в США в городе Гринвилле (штат Южная Каролина) теологический факультет в Университете Боба Джонса, — говорит Виктор Чиркин из поселка Ставище Киевской области. — И все же после возвращения в Украину проповедником не стал. Занялся семейной фермой. Научился делать йогурты — ягодные, шоколадные и без наполнителей, — мягкие и твердые сыры, печь домашний хлеб. Всего в ассортименте нашей «Лiсової ферми» порядка 15 наименований молочной продукции. Собственно, с хлеба я и начал превращать подсобное хозяйство в прибыльное. Сейчас у нас оборудован мини-цех. Помещение, в котором он размещен, начинали строить как летнюю кухню. Но вместо нее получилось производственное помещение. Я увлек идеей фермы не только свою жену Лилию, но и двоюродных братьев Андрея и Илью, которые решили работать с нами. Причем Андрей работает в основном за компьютером — занимается продвижением продукции, а Илья делает со мной сыры. У меня еще есть двое младших родных братьев. Средний живет и работает в Киеве, а младший еще учится в школе. На летних каникулах он помогал нам на ферме. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ветеране АТО Александре Доброжанском, который освоил все тонкости сыроварения и сейчас производит сыры по классическим швейцарским рецептам.

«Наши козы дают до 40 литров молока в сутки»

— Сельским хозяйством я занялся, когда мне было 25 лет, — продолжает Виктор Чиркин. — К тому времени наше подсобное хозяйство уже существовало: родители продали квартиру в пригороде Харькова, а за вырученные деньги купили в поселке Ставище (оно находится в 130 километрах от Киева) три небольших земельных надела общей площадью около половины гектара, расположенных рядом друг с другом возле самого леса. Наши семейные корни — в Ставище. Так что на первое время родители поселились у моих дедушки с бабушкой, начали строить собственный дом, посадили сад, разбили огород, завели коз и птицу. Когда через четыре года после этого я переехал к ним с женой, хозяйство не приносило прибыли — все шло на собственное потребление.

Я решил развернуть производство продукции на продажу. Начать следовало с такого продукта, который можно изготовить за короткий срок и тут же продать. Требовались оборотные средства, поэтому не мог себе позволить стартовать, скажем, с изготовления сыров или выращивания свиней. Ведь сыр выдерживается месяцами, а хрюшка растет до товарного веса как минимум полгода. Выбрал выпечку хлеба, поскольку от замеса теста до получения готовых буханок проходит всего лишь от 12 до 24 часов (в зависимости от сорта хлеба).

Сейчас ассортимент продукции «Лісової ферми» — йогурты, сыры и хлеб

— Вы были знакомы с пекарским делом?

— Нет, конечно. Этому ремеслу нужно было научиться. Я не расспрашивал у старожилов, по каким рецептам в старину выпекали хлеб. Мы с мамой попросту нашли интересовавшую нас информацию в Интернете. Выбрали классические технологии производства хлеба без применения «химии». Начали с пробных образцов. Мама клала ингредиенты на глазок. Получалось хорошо, но для выпечки товарных партий все же нужно было делать хлеб по четко прописанной технологии. Опытным путем я выработал оптимальную рецептуру.

— Понадобилось покупать оборудование для выпечки хлеба?

— Нет. Использовали уже имевшиеся у нас электрическую духовку и большой тазик для замешивания теста. Каждую субботу возили продавать хлеб и молоко на рынок в районный центр — довольно большой город Белая Церковь. Сейчас копим средства на профессиональную пекарню.

— Ассортимент хлеба у вас большой?

— Поначалу было несколько сортов, а сейчас оставили один, который пользуется наибольшей популярностью и больше всего нравится нашей семье.

— Сыры и йогурты тоже учились делать без посторонней помощи?

— Да, пошли по тому же пути, что и с рецептурой хлеба — искали необходимую информацию в Интернете и экспериментировали. Как вы понимаете, далеко не сразу сыры и йогурты стали получаться такими, какими мы хотели. Но неудачи тоже приносили пользу: они подсказывали, как не следует делать. Важно, что ход всех своих технологических экспериментов я, не ленясь, скрупулезно записывал. Понадобился примерно год, чтобы научиться делать классные йогурты и сыры. Я и сейчас продолжаю учиться и усовершенствовать продукцию.

Сыры Виктор делает из козьего и коровьего молока

Как я уже говорил, мы предлагаем покупателям полтора десятка наименований молочной продукции. Ягоды для йогуртов заготавливаем сами. Делаем твердые (с полугодичной выдержкой), мягкие (в их числе крем-сыр с итальянскими травами) и плесневые сыры. Все операции выполняются вручную. Ингредиенты используем только натуральные.

Возим продукцию на рынок на своем микроавтобусе. Деньги на его покупку одолжили у родственников. Этот долг еще предстоит вернуть.

— Молоко для своей продукции получаете от собственных буренок?

— У нас нет коров — только козы. Наше стадо дает в пределах 30—40 литров молока в сутки. А еще раз в неделю покупаем 350 литров коровьего молока у других фермеров.

«Мы поборники защиты окружающей среды, поэтому свели к минимуму использование пластика для упаковки продукции»

— Продаем йогурты и сыры без посредников — по субботам возим их вместе с нашим хлебом на рынок в Белую Церковь, — продолжает Виктор. — У нас уже есть постоянные покупатели. Поэтому, если иногда немного задерживаемся в пути, застаем очередь. Признание людей, которые приходят на базар специально, чтобы купить продукты у нас, нам очень приятно.

Мы поборники защиты окружающей среды, поэтому свели к минимуму использование пластика для упаковки нашей продукции. Для йогуртов и мягких сыров закупаем стеклянную тару, а для твердых сыров — пергамент.

— Работаете без выходных?

— По понедельникам стараюсь отдохнуть. Хотя и в этот день работа меня зачастую находит (улыбается). В понедельник, вторник и среду я позволяю себе поспать часов до семи, а во второй половине недели поднимаюсь в пять утра — много работы по подготовке к базарному дню.

Виктор говорит, что, если бы остался жить в городе, с утра до вечера пропадал бы на работе. На ферме жена и дочка все время рядом

— Как вы получили богословское образование?

— В 2000-е годы мои родители занимались проповеднической деятельностью. Я тогда учился в школе. Мы жили в пригороде Харькова. Помогал родителям с переводами англоязычных текстов. Уже тогда владел английским на довольно высоком уровне, имел хорошую языковую практику — дважды бывал в США по религиозным делам. Вскоре после того, как окончил школу, подал документы в Университет Боба Джонса. В 2007 году успешно прошел конкурсный отбор и стал студентом. Мне тогда было 18 лет.

Мой отец — военный, мать преподавала в музыкальной школе. Пока я учился в Америке, они решили переехать в сельскую местность, работать на земле. Отец тогда сказал: «Двухкомнатную квартиру, в которой мы живем, между тремя сыновьями не поделишь. Нужно оставить им достойное наследство». Возникла еще одна важная причина для столь серьезных перемен в жизни — у среднего брата обнаружили проблемы с почками. Ему требовались исключительно качественные домашние продукты. Родителям тогда было едва за 40.

В 2010 году я получил диплом о высшем образовании, намерений остаться в США не было. Родители воспитали меня патриотом. Я хочу жить в Украине, трудиться на ее благо. Поэтому без колебаний вернулся на родину и через несколько месяцев женился, ведь дома меня ждала невеста Лиля. После свадьбы я четыре года проработал в бизнесе, которым занимается семья жены. Постепенно возникло желание начать собственное дело. Подумал, почему бы не переехать к родителям, чтобы стать фермером. К счастью, Лиля меня поддержала, и мы перебрались в Ставище.

Очень важный момент: если бы остались жить в городе, я бы, скорее всего, с утра до вечера пропадал на работе и не видел, как растут мои дети. На ферме жена и дочка все время рядом. Кстати, вскоре я во второй раз стану папой.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о вынужденной переселенке из Донецкой области Наталье Райковской, которая организовала бизнес по выпеканию необычных пряников.

Фото со страницы «Лісової ферми» в Facebook

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