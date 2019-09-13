Готовьте зонты и теплые вещи: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Общество и люди

После тепла, которое в пятницу, 13 сентября, сохранится на всей территории Украины, в субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, похолодает — причина тому холодный фронт, пересекающий страну.

«14−15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально + 17 + 23 градуса. Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на западе, севере и в центре Украины. До конца суток 14 сентября они могут достичь Одесской и Харьковской области», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Вместе с тем, в южной части и на востоке страны сохранится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха + 24 + 28 градусов.

«В Киеве грядущая синоптическая перспектива — очень интересная. Ближайшей ночью и в субботу утром в столице пройдет дождь, днем 14 сентября прояснится, в воскресенье — без существенных осадков. Однако, поскольку мы окажемся уже в тылу фронта, в Киеве будет прохладно — до +20 градусов», — пишет синоптик на своей страничке в соцсетях.

Что же касается начала следующей недели, то в понедельник, 16 сентября, тепло попытается «реабилитироваться» — ожидается до +23 +24 градусов. А во вторник, 17 сентября, в Киеве вновь похолодает — ожидается менее +20 градусов тепла и порывистый ветер.

«Поэтому еще раз напоминаю, что в пятницу — один из самых комфортных дней в ближайшей метеорологической перспективе», — резюмирует Наталья Диденко.

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