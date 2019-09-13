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«В морду за все мои страдания»: сестра Сенцова раскрыла неожиданные подробности встречи с ним
Двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, которая в мае этого года получила украинское гражданство, откровенно призналась, что слегка «дала в морду» брату за все перенесенное ею за пять лет его заключения в России.
«Часто теперь спрашивают, обняла я Олега или все-таки в морду дала. Отвечу честно: когда он выходил из самолета, я за руку тащила к нему его дочь, всю в слезах и растерянную. Они обнимались. А я вообще ничего не чувствовала, от слова вовсе. Стояла тупо рядышком, пока Олег меня к себе не прижал и не поцеловал. Да, сначала я его обняла», — пишет Наталья Каплан на своей страничке в соцсетях.
Однако, по ее словам, позже, уже дома за бокальчиком вина она таки «добралась» до его лица: «Так, чуть-чуть, любя и предупредив, что это будет. Потому что мне лично все это очень тяжело далось».
После пережитого Наталья Каплан оказалась в больнице с депрессией и полным эмоциональным выгоранием. «Все эти пять лет даром для меня не прошли. Я всегда думала, что эмоциональное выгорание, депрессии — это все про кого-то другого, а я сильная, я все могу. В общем, я не смогла, вынуждена была обратиться за помощью. Берегите себя. Мы все не железные. А Олега я сначала обняла, потом — в морду за все мои страдания. Он меня в больничке навестил. Я рада, он заряжает энергией ого-го как», — откровенничает Наталья Каплан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии Олег Сенцов рассказал, как в российских тюрьмах вел свою маленькую борьбу за свое достоинство и страну.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!