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Выходные в Киеве: в центре — День благодарения, а в парке «Победа» — праздник отцов
Крещатик ждет гостей в воскресенье, 15 сентября, на празднике Всеукраинского Дня благодарения. Как сообщили в столичном департаменте культуры, начиная с 2017 года, День благодарения отмечают в третье воскресенье сентября. После Революции достоинства День благодарения впервые отмечали 17 сентября 2017 года с участием мотивационного спикера Ника Вуйчича, а в прошлом году на праздник в Киев приехал голливудский актер Стивен Болдуин.
Самые разные интересные мероприятия пройдут в эти выходные не только в столице, но и в других городах. Три года назад возникла идея провести праздник всеукраинского масштаба — по примеру старинного празднования в Америке. Традиция же благодарения на самом деле имеет давнюю историю: в древности славяне с завершением сельскохозяйственных работ отмечали обжинки праздник урожая, на котором благодарили Бога за урожай, за помощь и молились за мир, здоровье и благополучие семьи.
Локации фестивального городка Podyaka Fest расположатся вдоль главной столичной улицы и будут работать с 12:00 до 18:00. Вечером намечаются музыкальные выступления на сцене возле ЦУМа. Программа празднования насыщена творческими конкурсами, спортивными состязаниями, флешмобами, эстафетами, мастер-классами, разнообразными активностями и концертными выступлениями. Для гостей организовали фотозоны (на фоне карты Украины из природных даров), спортивные и детские площадки, фуд-корты. В 18:00 состоится совместная молитва благодарения, а потом — праздничный концерт с сольными выступлениями артистов, а также с участием музыкальных коллективов.
А в столичном парке «Победа» в воскресенье, 15 сентября, будут праздновать День отца, чтобы еще раз подчеркнуть его ответственность, роль в семье и обществе. На празднике благодарения отметят 11 отцов, принимающих активное участие в жизни семьи, достигших успехов в воспитании детей и при этом заявивших о себе в общественной деятельности.
С 11:00 до 17:00 в программе фестиваля развлекательные и обучающие мастер-классы от «Дома роботов». В кафе «Тет-а-тет с папой» создадут территорию общения родителей и детей, в парке организуют конкурсы «Суперпапа», «Папина мастерская», создадут образовательные и игровые площадки и многое другое. Также к услугам участников праздника — консультации от специалистов социальных служб и служб по делам детей и семьи.
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