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Болезнь Заворотнюк: обнародовано заявление актрисы

15:10 13 сентября 2019 1359
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Директор российской актрисы Антастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации и передал прессе слова его подопечной.

Об этом он рассказал РИА «Новости».

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«Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию, которую я ей переслал. Она ответила „Бред. Отстань“», — процитировал Христов слова актрисы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк попала в реанимацию.

Сообщалось, что звезду «Моей прекрасной няни» якобы готовят к сложной операции из-за обнаруженной у нее опухоли мозга.

Отмечалось, что у Заворотнюк отек мозга. По информации росСМИ, у актрисы последняя стадия рака мозга. Она якобы была госпитализирована более двух недель назад после возвращения из Европы, где находилась на лечении, не принесшем результатов.

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