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Шоу-бизнес

«Это все от лекарств»: Анастасию Заворотнюк перестали узнавать соседи

10:49 12 сентября 2019 193
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, о страшной болезни которой сообщили ранее СМИ, изменилась до неузнаваемости.

Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на соседку звезды.

По словам соседки, имя которой не сообщается, Заворотнюк болеет. «Да, болеет. Сейчас вроде положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела. Но потом вижу — Валя (мать Заворотнюк — Ред.) плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может», — поделилась женщина.

Она также отметила, что актриса очень изменилась. «А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств», — считает соседка Заворотнюк.

Напомним, что ранее представитель Заворотнюк опровергла информацию о болезни актрисы, отмечая, что та еще не пришла в форму после родов. Также сообщалось, что Анастасия стала затворницей и пытается сбросить лишние килограммы с помощью диетолога.

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