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Начался отек мозга: Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии оказалась в реанимации
Известная российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Завротнюк, у которой ранее заподозрили рак, оказалась в реанимации. Как сообщают российские СМИ, у нее начался отек мозга. Говорят, у нее обнаружили опухоль головного мозга. Такой же диагноз, как и у певицы Жанны Фриске.
Якобы опасное заболевание у Заворотнюк диагностировали еще год назад, она проходила лечение в европейских клиниках. Сейчас актриса находится в реанимации одной из московских клиник, куда ее доставили из Польши. Рядом с ней находится муж Петр Чернышев. Состояние актрисы тяжелое — четвертая стадия. Директор актрисы отказывается комментировать ее состояние.
Ранее в окружении актрисы опровергали ее болезнь, говорили лишь, что она после родов прибавила в весе, поэтому не появляется на публичных мероприятиях и наслаждается материнством. Однако соседи Заворотнюк подтвердили, что актрису просто не узнать, якобы она лишилась волос и ходит в платке.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».