Начался отек мозга: Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии оказалась в реанимации

Шоу-бизнес

Известная российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Завротнюк, у которой ранее заподозрили рак, оказалась в реанимации. Как сообщают российские СМИ, у нее начался отек мозга. Говорят, у нее обнаружили опухоль головного мозга. Такой же диагноз, как и у певицы Жанны Фриске.

Якобы опасное заболевание у Заворотнюк диагностировали еще год назад, она проходила лечение в европейских клиниках. Сейчас актриса находится в реанимации одной из московских клиник, куда ее доставили из Польши. Рядом с ней находится муж Петр Чернышев. Состояние актрисы тяжелое — четвертая стадия. Директор актрисы отказывается комментировать ее состояние.

Ранее в окружении актрисы опровергали ее болезнь, говорили лишь, что она после родов прибавила в весе, поэтому не появляется на публичных мероприятиях и наслаждается материнством. Однако соседи Заворотнюк подтвердили, что актрису просто не узнать, якобы она лишилась волос и ходит в платке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter