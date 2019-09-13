24.63 / 24.92 27.12 / 27.57
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Начался отек мозга: Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии оказалась в реанимации

12:54 13 сентября 2019 39
Анастасия Заворотнюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Завротнюк, у которой ранее заподозрили рак, оказалась в реанимации. Как сообщают российские СМИ, у нее начался отек мозга. Говорят, у нее обнаружили опухоль головного мозга. Такой же диагноз, как и у певицы Жанны Фриске.

Якобы опасное заболевание у Заворотнюк диагностировали еще год назад, она проходила лечение в европейских клиниках. Сейчас актриса находится в реанимации одной из московских клиник, куда ее доставили из Польши. Рядом с ней находится муж Петр Чернышев. Состояние актрисы тяжелое — четвертая стадия. Директор актрисы отказывается комментировать ее состояние.

Ранее в окружении актрисы опровергали ее болезнь, говорили лишь, что она после родов прибавила в весе, поэтому не появляется на публичных мероприятиях и наслаждается материнством. Однако соседи Заворотнюк подтвердили, что актрису просто не узнать, якобы она лишилась волос и ходит в платке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер