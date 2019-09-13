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Участвовали "авторитеты": СБУ раскрыла масштабную аферу с землей под Киевом
СБУ пресекла схему незаконного присвоения дорогостоящих земельных участков в Обуховском районе Киевской области. В схеме были задействованы чиновники Обуховского и Украинского городских советов, которые при помощи подконтрольных им юрлиц выводили земли из коммунальной собственности. Напомним, СБУ обезвредила в Киеве преступную группу, которая занималась слежкой за людьми и продавала заказчикам полученную информацию.
Конечными же выгодополучателями этих схем были представители уголовных кругов района.
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Уголовное производство открыто по статье 191 («Присвоение, растрата, имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.
На данный момент уже проведены обыски в Украинском горсовете, а также по месту проживания фигурантов дела. У них была изъята документация, печати и электронные носители информации, содержащие доказательства провотиправной деятельности.
Оперативные фото
Напомним, ранее сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили деятельность преступной группы государственных регистраторов, бывших работников Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и должностных лиц органов юстиции Одесского региона.
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