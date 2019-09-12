Происшествия

В Киеве разоблачили группу полицейских, которые следили за людьми за деньги (фото)

СБУ обезвредила в Киеве преступную группу, которая занималась слежкой за людьми и продавала заказчикам полученную информацию.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что с 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами. Они также взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, электронной почте и популярных мессенджерах.

Кроме того, преступники незаконно скачивали сведения из информационных ресурсов правоохранительных органов.

Услугами группы пользовались представители бизнеса. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за «комплекс услуг».

Участие в нелегальном бизнесе каждого из злоумышленников было четко определено. Организаторы, двое жителей столицы, отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие полицейские — проводили визуальное наблюдение, контактировали с чиновниками в полиции и СБУ. Действующие правоохранители непосредственно осуществляли прослушивание.

В ходе проведения многоходовой спецоперации правоохранители задержали шестерых участников группы во время передачи заказчику флэш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

Во время проведения обысков по местам жительства и работы злоумышленников в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли сводные отчеты по результатам незаконно проведенных негласных следственных розыскных действий, вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники. Также выявлены копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия, компьютеры с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

Напомним, в августе в кабинете замгенерального прокурора Анжелы Стрижевской было обнаружено прослушивающее устройство.

Директор НАБУ Артем Сытник, которого ранее в ГПУ заподозрили в причастности к прослушиванию кабинета Стрижевской, заявил, что не имеет никакого отношения к несанкционированной прослушке.

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