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В деле о скифском золоте из Крыма открылся важный момент: Украина выступила с резким заявлением
Министерство юстиции Украины заявило о наличии обстоятельств, которые могут свидетельствовать о заангажированности судьи Апелляционного суда Амстердама, решающего судьбу музейной коллекции скифского золота «Крым. Золотой остров в Черном море».
Так, в соответствии с сообщением пресс-службы Минюста, судья в течение нескольких лет представлял интересы российской компании «Промнефтьстрой» в деле против НК «ЮКОС «,
С учетом новооткрывшихся обстоятельств 6 сентября государство Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе, однако в суде сообщили об отсутствии оснований для этого. Таким образом, 13 сентября государство Украина подало ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама.
16 июля Апелляционный суд Амстердама вынес постановление, которым признал право Украины на «Скифское золото». Суд признал, что положения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, от 1970 года не подлежат применению, а для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должно применяться украинское право.
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