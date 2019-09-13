Украина

В деле о скифском золоте из Крыма открылся важный момент: Украина выступила с резким заявлением

Министерство юстиции Украины заявило о наличии обстоятельств, которые могут свидетельствовать о заангажированности судьи Апелляционного суда Амстердама, решающего судьбу музейной коллекции скифского золота «Крым. Золотой остров в Черном море».

Так, в соответствии с сообщением пресс-службы Минюста, судья в течение нескольких лет представлял интересы российской компании «Промнефтьстрой» в деле против НК «ЮКОС «, т. е. фактически защищал интересы РФ. Кроме того, он сотрудничал с адвокатами, представляющими интересы крымских музеев.

С учетом новооткрывшихся обстоятельств 6 сентября государство Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе, однако в суде сообщили об отсутствии оснований для этого. Таким образом, 13 сентября государство Украина подало ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама.

16 июля Апелляционный суд Амстердама вынес постановление, которым признал право Украины на «Скифское золото». Суд признал, что положения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, от 1970 года не подлежат применению, а для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должно применяться украинское право.

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