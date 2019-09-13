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Украина

На ремонте скандального моста в Днепре украли минимум 30 миллионов, — прокуратура

18:22 13 сентября 2019 113
Открытие движения по мосту
Инф. «ФАКТОВ»

В прокуратуре Днепропетровской области раскрыли детали расследования возможных злоупотреблений при реконструкции Центрального (Нового) моста в Днепре. Фигурантами дела являются семеро должностных лиц, включая заместителя мэра Днепра, главного инженера и начальника участка.

В частности, было установлено, что подрядчик реконструкции, который должен был снять слой бетона в 25 сантиметров, снял только 18 сантиметров, «сэкономив» 30% стоимости соответствующих работ.

«Сегодня провели обыски, в ходе которых изъяли документы для проверки заявленных фактов. За последний год прокуратура области провела очень большую объемную работу, и сейчас мы можем сказать, что у нас есть результаты», — сообщил на брифинге начальник отдела областной прокуратуры Игорь Голубинский.

По его словам, прокуратуре удалось подтвердить растрату денег на сумму 29,5 млн гривен.

Ко всем подозреваемым планируют применить меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказанности их вины в суде чиновникам грозит лишение свободы на срок 8−12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали «ФАКТЫ», 13 сентября в Днепровском горсовете проводились следственные действия и массовые обыски по делу о злоупотреблениях при реконструкции моста, открытие которого состоялось 7 сентября.

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