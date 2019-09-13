- 18:43 Здоровье подвело: Вышинский передумал возвращаться в Киев на суд по его делу
- 18:35 Тату на всю спину: Оля Полякова ошарашила дерзким бразом
- 18:27 Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру на фоне лесбийского скандала
- 18:25 Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака
- 18:22 На ремонте скандального моста в Днепре украли минимум 30 миллионов, — прокуратура
- 17:52 В деле о скифском золоте из Крыма открылся важный момент: Украина выступила с резким заявлением
- 17:48 Увела из семьи 27-летнего спортсмена: Анна Седокова угодила в любовный скандал
- 17:48 Рианна «призналась» в беременности: фанаты поздравляют звезду
- 17:28 Неизвестные подожгли мусорный полигон под Черниговом: на борьбу с огнем брошены десятки спасателей
- 17:26 Будем с теплом и светом: ТЭС ДТЭК до конца года поставят почти 10 млрд кВт-ч
- 17:05 В Польше в ходе спецоперации задержаны десятки украинцев: что произошло
- 17:03 Сборная Украины по волейболу стартовала на чемпионате Европы с первой за 22 года победы
На ремонте скандального моста в Днепре украли минимум 30 миллионов, — прокуратура
В прокуратуре Днепропетровской области раскрыли детали расследования возможных злоупотреблений при реконструкции Центрального (Нового) моста в Днепре. Фигурантами дела являются семеро должностных лиц, включая заместителя мэра Днепра, главного инженера и начальника участка.
В частности, было установлено, что подрядчик реконструкции, который должен был снять слой бетона в 25 сантиметров, снял только 18 сантиметров, «сэкономив» 30% стоимости соответствующих работ.
«Сегодня провели обыски, в ходе которых изъяли документы для проверки заявленных фактов. За последний год прокуратура области провела очень большую объемную работу, и сейчас мы можем сказать, что у нас есть результаты», — сообщил на брифинге начальник отдела областной прокуратуры Игорь Голубинский.
По его словам, прокуратуре удалось подтвердить растрату денег на сумму 29,5 млн гривен.
Ко всем подозреваемым планируют применить меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказанности их вины в суде чиновникам грозит лишение свободы на срок 8−12 лет с конфискацией имущества.
Как сообщали «ФАКТЫ», 13 сентября в Днепровском горсовете проводились следственные действия и массовые обыски по делу о злоупотреблениях при реконструкции моста, открытие которого состоялось 7 сентября.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!