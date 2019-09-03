- 00:25 Чудесное избавление: 10-летней девочке вырезали огромную двухкилограммовую опухоль с зубами и волосами
- 03.09 23:55 Украинского школьника признали одним из лучших в мире знатоков географии
- 03.09 23:49 Очень горячо: Оля Полякова показала пышную грудь
- 03.09 23:25 В Киеве начались массовые проверки производителей шаурмы из-за зафиксированных случаев отравления
- 03.09 22:49 Грузовик налетел на маршрутку под Ивано-Франковском: есть жертвы
- 03.09 22:39 Бесконечность: в Катаре представили официальную эмблему ЧМ-2022
- 03.09 22:15 На турецком курорте погиб еще один ребенок из России
- 03.09 21:48 Родная мать держала сына-инвалида на цепи: подробности шокирующей истории
- 03.09 21:23 Маленькая бельгийская принцесса пришла в школу в украинской вышиванке
- 03.09 20:59 SIM-карты — только по паспорту: из Рады отозвали законопроект, возмутивший общественность
- 03.09 20:53 Свитолина второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»: видеообзор матча
- 03.09 20:27 Это был шок: Tayanna о том, что происходило за кулисами «Танців з зірками»
Очень горячо: Оля Полякова показала пышную грудь (фото)
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее обвинила в плагиате Ольгу Бузову, показала пышную грудь и длинные ноги поклонникам.
Фото, на которых она демонстрирует свои прелести, главная Суперблондинка страны опубликовала в сториз.
«Шостка, ну, прям лечу к вам», — подписала она фото, приглашая на концерт.
Отметим, что снимок Поляковой в купальнике перепостили все ее фанаты, называя свою любимицу Богиней.
Напомним, что при росте 180 см длина ног Оли Поляковой составляет 127 см. А вот грудь певицы третьего размера кажется более внушительной, так как Полякова, по ее словам, пользуется специальным бельем.
Кстати, ранее популярная украинская певица и актриса Алина Гросу похвасталась пышной грудью, по слухам, силиконовой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…