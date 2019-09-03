Очень горячо: Оля Полякова показала пышную грудь (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее обвинила в плагиате Ольгу Бузову, показала пышную грудь и длинные ноги поклонникам.

Фото, на которых она демонстрирует свои прелести, главная Суперблондинка страны опубликовала в сториз.

«Шостка, ну, прям лечу к вам», — подписала она фото, приглашая на концерт.

Отметим, что снимок Поляковой в купальнике перепостили все ее фанаты, называя свою любимицу Богиней.

Напомним, что при росте 180 см длина ног Оли Поляковой составляет 127 см. А вот грудь певицы третьего размера кажется более внушительной, так как Полякова, по ее словам, пользуется специальным бельем.

Кстати, ранее популярная украинская певица и актриса Алина Гросу похвасталась пышной грудью, по слухам, силиконовой.



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