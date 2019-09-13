Кремль озвучил жесткие требования по Донбассу накануне встречи "нормандской четверки"

Политика

В Кремле настаивают, что результатом предстоящего саммита «Нормандской четверки» должны стать «железные гарантии» Киева относительно судьбы Донбасса. В т.ч. Россия будет требовать от Украины гарантий реализации «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в ОРДЛО и законодательное закрепление «особого статуса» Донбасса на постоянной основе.

В то же время, как заявил на брифинге советник президента РФ Юрий Ушаков, реализации указанной формулы должно предшествовать разведение сил и средств от Станицы Луганской, Золотого и Петрова-Красноселья в Луганской области.

Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи министром иностранных дел Германии, участвовал в переговорном процессе в Минске. В 2016 году он предложил план урегулирования ситуации на Донбассе (впоследствии его назвали «формулой Штайнмайера»), который вкратце можно сформулировать так: на территории так называемых «ЛДНР» проходят выборы, и если ОБСЕ сочтет их демократическими, то Украина предоставит особый статус ОРДЛО, после чего получит контроль над ныне неконтролируемым участком границы с Россией.

Почему Кремль так настаивает на «формуле Штайнмайера», «ФАКТАМ» объяснил военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Отметим, что имя Ушакова известно по громкому российско-американскому шпионскому скандалу с участием бывшего высокопоставленного российского чиновника Сергея Смоленкова.



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